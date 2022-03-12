Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı

12.03.2022 00:59
Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı

Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak, şüpheli şahısların cezalandırılmaları için mahkemeye gönderildi.

Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak, şüpheli şahısların cezalandırılmaları için mahkemeye gönderildi.

Samsun'da 3 Şubat sabaha karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler olaydan bir gün sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Uyuşturucu suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu tespit edilen C.R.F. ve B.F. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edildi ve Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Başsavcılık iki şüpheli hakkında 5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun"un 1/2 ve 2/1. maddeleri gereği ceza tayinlerinin alt sınırdan uzaklaştırılarak 1 yıldan 7,5 yıla kadar ve Türk Ceza Kanunu'nun 152/1.a, 35, 37, 44, 53, 54 ve 63. maddeleri gereği "Kamu malına zarar verme" suçlarından da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıp mala zarar verme teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı da ilgili indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti.

İddianamede, C.R.F. ve B.F. Anıta gittikleri, çelik halat ve urgan ile anıtı yıkmaya çalıştıklarının ayrıntılarına da yer verildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Onur Anıtı'na saldıran iki kişiye 9'ar yıla kadar hapis istemi Onur Anıtı'na saldıran iki kişiye 9'ar yıla kadar hapis istemi Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 01:17:48. #1.13#
SON DAKİKA: Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement