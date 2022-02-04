Onur Anıtı'na saldırıda bulunan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran 2 kişi, polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin olay esnasında alkollü oldukları, uyuşturucudan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtları var

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi. Uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.F. ve C.F.'nin anıta saldırısıyla ilgili yapılan araştırmada olayın her hangi bir siyasi boyutunun olmadığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.F. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN