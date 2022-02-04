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'Onur Anıtı'na yapılan saldırıya iktidar ve muhalefetten tepki - Son Dakika

'Onur Anıtı'na yapılan saldırıya iktidar ve muhalefetten tepki

04.02.2022 00:58
'Onur Anıtı'na yapılan saldırıya iktidar ve muhalefetten tepki

Samsun'da 'Onur Anıtı'na yapılan saldırıya iktidar ve muhalefet partileri tepki gösterdi.

Samsun'da 'Onur Anıtı'na yapılan saldırıya iktidar ve muhalefet partileri tepki gösterdi.

İlkadım ilçesi Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) urgan (ip) bağlamak suretiyle saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmada 2 kişi kısa sürede yakalandı. Saldırının ardından siyasi partiler anıt etrafında toplanarak olaya tepki gösterdi. Partiler saldırıyı "provokasyon" olarak nitelendirdi.

"Çok açık bir provokasyon"

Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler anıt önünde toplandı. AK Parti, MHP ve BBP adına ortak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Av. Ersan Aksu, "Dün gece Samsun'umuzun simgesi olan Onur Anıtı'na menfur bir saldırı düzenlenmiş ve bu girişim hepimizi derinden üzmüştür. Şunu çok net ifade etmeliyim ki bu, çok açık bir provokasyondur. Milli Mücadelemizin başladığı yer olan, kurtuluş meşalesinin yandığı Samsun'umuzdaki Onur Anıtı tüm Türkiye'nin kurtuluş sembolüdür. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her kesimin, kendisini bu millete ait hisseden herkesin ortak değeridir. Böyle bir değere, böylesi bir simgeye yapılan bu menfur saldırı hepimize yapılmıştır. Şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz " dedi.

"Bu provokasyona gelmeyeceğiz"

Millet İttifakı'nı oluşturan partiler de anıt önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel yaptığı konuşmada, "Bizler bu provokasyona gelmeyeceğiz. Bu kışkırtmaya gelmeyeceğiz. Atatürkçüler olarak, yurt sevenler olarak gülün dalını kırmadan onurluca Atatürk yolunda yürümeye devam edeceğiz. Hukukçularımızla birlikte bu iş sonuçlanana kadar, bu organize şebekenin içerisindekiler gün yüzüne çıkarılana kadar, cezalarını çekene kadar bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Bazı STK'lar da basın açıklamaları yaparak tepkilerini dile getirdi.

İktidar ve muhalefetin ayrı ayrı yaptığı basın açıklamalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, diğer parti ve STK temsilcileri katıldı. - SAMSUN

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Mustafa Kemal Atatürk, İktidar, Saldırı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Onur Anıtı'na yapılan saldırıya iktidar ve muhalefetten tepki - Son Dakika


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