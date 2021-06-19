Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Çoban, İlker İnanoğlu ve Alp Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokalar dizisi, dün akşam yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Diziye 9 yaşında giren ve şuan 25 yaşında olan Onur Bay ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak diziden ayrıldığını duyurdu.

"BİRÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİM HİKAYENİN SONUNA GELDİM"

Arka Sokaklar dizisinin dün yayınlanan bölümünde Hüsnü Çoban'ın çocuklarını oynayan Zeliş ve Tekin, 15 yıllık maceralarını noktaladı. Dizinin ilk yıllarında çekilen bir fotoğraf ile son set gününde çekilen kareleri paylaşan genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Müthiş bir heyecanla adım attığım bu hikayenin bugün benim için son günü. Anlatılması güç bazı şeyler vardır. Benim hayatımın en güzel, en özel hikayesi... 9 yaşında her şeyden bihaber çıktığım bu yolculukta; en başta kendimi bulduğum, öğrendiğim, tarif edilemez duygular yaşadığım, üzüldüğüm, deli gibi mutlu olduğum, ama yaşadığım her saniyenin tadını çıkardığım ve hayata dair birçok şey öğrendiğim bu hikayenin sonuna gelmiş bulunuyorum."

EMEĞİ GEÇENLERE TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

"Ben çok şanslıyım dostluğunuza sahip olduğum için. Anlatacak müthiş bir hikayem olduğu için çok mutlu ve çok gururluyum. Bu fotoğrafta olmayan bu projeye emek vermiş herkese, hocalarıma, ekip arkadaşlarıma, oyuncu arkadaşlarıma, bu hikayenin yaratıcılarına, bütün Arka Sokaklar ailesine teşekkürü borç bilirim. Şimdi yeni hikayeler yaşamanın, yeni yollara çıkmanın heyecanını yaşarken; kalbimde, aklımda her zaman beni gülümseten, bana şanslı olduğumu hissettiren anılarımız olacak. Hayatımı güzelleştirdiğiniz için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Çok özelsiniz. Eyvallah."