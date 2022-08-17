Show Tv ekranında yayınlanan Güldür Güldür Show programı seyirciler tarafından sevilerek izleniyor. Güldür Güldür Show oyuncularından Onur Buldu neden programdan ayrılıyor merak ediliyor. Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok? Detaylar haberimizdedir…

ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILIYOR MU?

Show TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Onur Buldu'nun hayranlarının sosyal medyada gündeme getirdiği iddiaya göre ünlü oyuncu, yeni bir yapımda yer alması nedeniyle projeye veda edecek.

MAKYÖZLE PAYLAŞIM YAPTI

Buldu, son olarak Güldür Güldür Show ekibinin makyözü ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına "Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" şeklinde yorumlar gelirken, bazı hayranları ise "Onur Buldu projeden ayrılıyor" diyerek sürpriz iddiayı ortaya attı. Buldu'nun hayranları bu iddianın çeşitli kaynaklardan doğrulandığını ve Buldu'nun ayrılığının kesin olduğunu öne sürdü.

ONUR BULDU NEDEN GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA YOK?

Ancak Onur Buldu'nun Güldür Güldür Show'un son bölümünde yer alması ve konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi, kafa karışıklığı yarattı. Şimdi herkes, yapım şirketinden ya da Buldu'nun kendisinden resmi açıklama bekliyor.

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir, Bergama'da doğmuştur.

Annesi Tunceli'li ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı.

"Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı.

Show tv'de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Analı Oğullu (TV Dizisi)

2014 – Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)

2013 – 2014 – Güldür Güldür (TV Dizisi)

2012 – Berlin Kaplanı (Sinema filmi)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)

2009-2011 – Papatyam (TV Dizisi)

2009 – Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)

2009 – Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)

2009 – Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 – Plajda (Sinema filmi)

2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2007 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)