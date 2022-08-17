Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok? - Son Dakika
Üye Girişi

Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok?

17.08.2022 13:59

Onur Buldu'dan, Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haberi geldi. Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu ve Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok soruları gündeme geliyor. Peki, Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu?

Show Tv ekranında yayınlanan Güldür Güldür Show programı seyirciler tarafından sevilerek izleniyor. Güldür Güldür Show oyuncularından Onur Buldu neden programdan ayrılıyor merak ediliyor. Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok? Detaylar haberimizdedir…

ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILIYOR MU?

Show TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Onur Buldu'nun hayranlarının sosyal medyada gündeme getirdiği iddiaya göre ünlü oyuncu, yeni bir yapımda yer alması nedeniyle projeye veda edecek.

MAKYÖZLE PAYLAŞIM YAPTI

Buldu, son olarak Güldür Güldür Show ekibinin makyözü ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına "Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" şeklinde yorumlar gelirken, bazı hayranları ise "Onur Buldu projeden ayrılıyor" diyerek sürpriz iddiayı ortaya attı. Buldu'nun hayranları bu iddianın çeşitli kaynaklardan doğrulandığını ve Buldu'nun ayrılığının kesin olduğunu öne sürdü.

Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok?
Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok?

ONUR BULDU NEDEN GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA YOK?

Ancak Onur Buldu'nun Güldür Güldür Show'un son bölümünde yer alması ve konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi, kafa karışıklığı yarattı. Şimdi herkes, yapım şirketinden ya da Buldu'nun kendisinden resmi açıklama bekliyor.

Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok?

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir, Bergama'da doğmuştur.

Annesi Tunceli'li ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı.

"Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı.

Show tv'de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Analı Oğullu (TV Dizisi)

2014 – Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)

2013 – 2014 – Güldür Güldür (TV Dizisi)

2012 – Berlin Kaplanı (Sinema filmi)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)

2009-2011 – Papatyam (TV Dizisi)

2009 – Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)

2009 – Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)

2009 – Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 – Plajda (Sinema filmi)

2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2007 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok?
YORUMLAR
500
Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haber! Ünlü isim Onur Buldu artık programda yer almayacak Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haber! Ünlü isim Onur Buldu artık programda yer almayacak SHOW Ana Haber CANLI izle! 17 Ağustos Show Ana Haber izle! Show Ana Haber canlı izleme linki! Show TV canlı izle! SHOW Ana Haber CANLI izle! 17 Ağustos Show Ana Haber izle! Show Ana Haber canlı izleme linki! Show TV canlı izle!

Güldür Güldür Show, Onur Buldu, Show Tv, Soğuk Haber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok? - Son Dakika


Son Dakika
19:28 CHP'li eski başkan Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü
18:58 Hindistan'da korku dolu anlar! Nehirden fırlayan timsah yakaladığı adamı canlı canlı yuttu
18:02 Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:28 Sivaslı vatandaş, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 19:59:08. #1.11#
SON DAKİKA: Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu? Onur Buldu neden Güldür Güldür Show'da yok? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement