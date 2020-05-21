Neşesi, eğlencesi ve değerli ödülleriyle ekrana gelecek Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. "Çarkıfelek"i yıllardır sunmak istiyordum" diyen oyuncu, ilk teklif geldiğinde nasıl heyecanlandığını şöyle anlatıyor: "Telefonumun çalıp 'Çarkıfelek için görüşmek istiyoruz' dedikleri andan bugüne kadar olan kalp çarpıntımı size anlatamam. Çok mutluyum. Gelen yorumlar da inanılmaz. Beni seven, takip eden sevgili seyircilerim de çok memnun."



Daha önce Çarkıfelek'te yarışan Büyüktopçu, " Nergis Kumbasar'la 2016 yılında Çarkıfelek'e katılmıştık. Büyük ödülü kazandım. O zaman Mehmet Ali Erbil sunuyordu. Yine çok heyecanlanmıştım. Hatta yarışırken 'İnşallah ileride böyle bir yarışma sunarım' diye içimden geçirmiştim. Kısmet bugüne imiş" dedi.



Klasikleşmiş etaplarına eklenen yeni oyunları, zengin çarşısı, nakit para ödülleri ve finaldeki büyük ödül arabasıyla Çarkıfelek, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.



Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla Çarkıfelek, bayram neşesini doyasıya yaşatacak.