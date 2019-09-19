Son Dakika Haberleri: Onur Can'ın anısına
Son Dakika Magazin Haber

Onur Can'ın anısına

1 saat önce

Söz ve müziği geçen yıl geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Onur Can Özcan'a ait olan şarkının klibi de Özcan'ın anısına çekildi.

Onur Can'ın anısına, System.String[]

Söz ve müziği geçen yıl geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Onur Can Özcan'a ait olan şarkının klibi de Özcan'ın anısına çekildi. Gülşen Aybaba'nın yönettiği klip çekimleri, Beyoğlu'nda bir restoranın terasında gerçekleşti.

Onur Can Özcan, Beyoğlu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kim Kardashian'ın korumaları, annesi Kris Jenner'i hastanelik etti
"Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'a 1 haftada iki dava birden açıldı İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream'in cesedi alışveriş merkezinin çatısında bulundu Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! Artık sahnelere dönmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Onur Can'ın anısına
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]