Onur Can'ın anısına

Söz ve müziği geçen yıl geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Onur Can Özcan'a ait olan şarkının klibi de Özcan'ın anısına çekildi. Gülşen Aybaba'nın yönettiği klip çekimleri, Beyoğlu'nda bir restoranın terasında gerçekleşti.