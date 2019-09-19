Onur Can'ın anısına
1 saat önce
Söz ve müziği geçen yıl geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Onur Can Özcan'a ait olan şarkının klibi de Özcan'ın anısına çekildi.
Söz ve müziği geçen yıl geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Onur Can Özcan'a ait olan şarkının klibi de Özcan'ın anısına çekildi. Gülşen Aybaba'nın yönettiği klip çekimleri, Beyoğlu'nda bir restoranın terasında gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:50
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