Onur Ergün: "Üç büyüklerden gelip hiçbir şey vermeyen oyuncular var" - Son Dakika
Son Dakika Spor Onur Ergün: 'Üç büyüklerden gelip hiçbir şey vermeyen oyuncular var' - Son Dakika Spor

Onur Ergün: "Üç büyüklerden gelip hiçbir şey vermeyen oyuncular var"

6 saat önce

İstanbulspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Onur Ergün:

İstanbulspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı-siyahlıların tecrübeli futbolcusu Onur Ergün İHA'ya ligin ilk devresindeki takım performansından yeni hocaları Fatih Tekke'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.


"İstediğimiz skorları alamadık"


Ligin 17 haftalık bölümünde iyi futbol oynamalarına karşılık istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Ergün, "İlk yarı Fırat hocayla devam ettik. Aslında ligin en iyi futbolunu oynayan takımlarından biriydik, istatistikler de bunu bize söylüyordu. Zaten ligin en genç ekiplerinden biriyiz. Futbol olarak istediklerimizi yaptık ama skor olarak istediğimiz skorları alamadık. Tabii yönetim karar aldı, Fatih hoca geldi. Genç oyuncular var burada çok gelişenler oldu. Ama istediğimiz skorları alamayınca burası Türkiye, maalesef işler kötü gitti" şeklinde konuştu.


"Bazı takımlar futbolu çirkinleştiriyor"


Avrupa'ya ve milli takımlara oyuncu yetiştirmeye çalışan bir kulüp olduklarının altını çizen Onur Ergün, "Biz bir şeyler oynamaya çalışan bir ekibiz. Avrupa'yı takip eden hocalarımız vardı. Bu ligde birçok takım ilk önce gol yememeyi ve bazen futbolu çirkinleştirmeyi tercih ediyor puan için. Biz genç oyuncuları olan, her şeyden önce Avrupa'ya milli takımlara oyuncu yetiştirmeye çalışan bir ekibiz. Bu doğrultuda hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeye çalışmadık. Tabii ki çok fazla bireysel hata yaptık. Genç oyuncular olunca hata kaçınılmaz oluyor bazen. Bunun sorunlarını yaşadık ama dediğimiz gibi bu yoldan hiç vazgeçmeyecek İstanbulspor. Her zaman oynamaya çalışacak, her zaman yarışacak ama çok iyi oyuncuları daha önce milli takıma kazandırdığı gibi Avrupa'ya da milli takıma da kazandıracak" diye konuştu.


"Gelip hiçbir şey vermeyen oyuncular var"


Özellikle üç büyüklerden bir ivme yakalaması için İstanbulspor'a gönderilen futbolcuların nasıl gelişim gösterdiklerinin sorulması üzerine sarı-siyahlıların kaptanı, "Ben 7 yıldır buradayım. Sürekli üç büyüklerin altyapısından oyuncular geliyor buraya. Orada belirli bir eğitim veriliyor ama bu oyuncunun kendi hayaline ve idealine çalışmasıyla alakalı. Zeki geldi Bursaspor'dan şu an Lille takımında oynuyor. Duhan geldi çok iyi çıkış yakaladı. Ama tam tersi olan oyuncular da var. Gelip hiçbir şey vermeyen oyuncu da var. Bu oyuncunun kendi benliği, kendini ne kadar geliştirmek istediği, kendi hayalleriyle alakalı. Bize gerçekten oralardan yetenekli oyuncular geliyor. Ama çalıştıkları sürece var olacaklar. Çalışmadığında sistem onları öğütecek" ifadelerini kullandı.


İkinci kez takımın başına teknik direktörlük görevine gelen Fatih Tekke ile alakalı görüşlerini de bildiren Onur, "Fatih hoca ile geçen sene de 26 hafta çalıştık. Kendisi ve ekibine yabancı değiliz. Biz hocaya inanıyoruz hoca da oyuncu grubuna inanıyor. İnşallah daha iyi olacak" diyerek sözlerini noktaladı.


İstanbulspor, Fatih, Genç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:43 
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