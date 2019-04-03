Onur Erol, Forum Magnesia'da Çocuklara Özel Konser Verecek
1 saat önce
Forum Magnesia, kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol'u minik misafirleriyle buluşturacak.
Forum Magnesia, kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol
'u minik misafirleriyle buluşturacak. 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da ücretsiz gerçekleştirilecek olan konsere katılmak ve eğlenceli şarkıları hep beraber söylemek isteyen tüm çocuklar, Forum Magnesia'ya davet edildi. Manisa
'nın eğlence ve çekim merkezi Forum Magnesia, miniklere özel bir konsere ev sahipliği yapacak. 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak Onur Erol konserinde hep beraber şarkılar söylemek ve interaktif oyunlarla sosyalleşme imkanı bulmak isteyen çocuklar, ücretsiz gerçekleştirilecek konsere davet edildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:15 Kaynak: İHA
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