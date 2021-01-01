Onur Göçmez : "Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig" - Son Dakika

Onur Göçmez : "Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig"

01.01.2021 00:00
Onur Göçmez :

Başkanlık görevini üstlendiğine pişmanlık duymadığını söyleyen RH Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, "Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig. Buradan yorum yapın.

Başkanlık görevini üstlendiğine pişmanlık duymadığını söyleyen RH Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, "Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig. Buradan yorum yapın. TFF 1'de olmanın anlamı yok" dedi.

TFF 1. Lig'de elde edilen başarılı gidişatın ardından RH Bandırmaspor'da hafta sonu oynanacak Altay maçı öncesi altyapıdan yetişen üç oyuncu A takım için imzalarını törenle attı. Düzenlenen törene Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ve yönetim Kurulu üyeleri katılırken, altyapıdan A takıma yükselmeyi başaran Aygül Özışıkyıldız, Berke Görgün ve Rafiki Bahati Vital imzalarını atarak, yönetim Kurulu üyelerinin elinden formalarını teslim aldı.

İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, "Devre arasında 1-2 transfer düşünüyoruz. Mevkilerle alakalı rapor geldi tarafıma ama bazı şeyleri Altay maçından sonra konuşmak lazım. İhtiyacımız olan noktaları biliyoruz. Maddi anlamda olumlu bir şey olursa transfer yaparız. Ama bu mevcut takımla da ligde açık ara kalacağımızı biliyorum. Transferin ucu yok. Kime göre 2, kime göre 10 transfer lazım derler. Bizim finansmanımıza bakmamız lazım. Şartlarımız uyarsa transfer yapılır ama çok elzem görmüyorum transferi. Gidecek arkadaşlarımız da olabilir. Bandırmaspor taraftarına tavsiyem kimseyle duygusal bağ kurmasınlar, kimseyi efsane yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden 1.6 milyon TL'lik idman sahası

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.6 milyon TL'lik bir yatırımla idman sahası yapımına başlandığını belirterek, "Benim bir siyasi tarafım yok. Ben Bandırmasporluyum. Siyasi ortamlara çekilmedim, çekilmeyeceğim de. Bazen duyuyorum Bandırma'dan milletvekili olacakmışım. Benim için Bandırma çok önemli. Aile mezarlarımız burada. Bandırmalıyım. Bunu bir türlü anlatamadım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bize yapmış olduğu çok önemli bir yardım var. 1,6 milyon TL'lik idman sahamızı yapıyorlar ve takdir edilmesi gereken bir durum. 3-4 ayda tamamlanacak bir yatırım bu. Bunu biz kendi aramızda yapamazdık. Başkan Yücel Yılmaz'ı ziyaret ettiğimizde yarım saat içerisinde böyle bir yatırımı başlatması bizim için çok motive edici. Geçen hafta formalarımız için de ziyaret ettik kendilerini. Onlar da önümüzdeki hafta ne kadar forma alacaklarını belirtecekler. Siyasi partiler forma alımı yapıyorlar. Önümüzdeki hafta bine yakın bir forma tedarikimiz olacak. Tedarik problemimiz bitti. Maddi beklentimizi karşılamıyor ama formadan gelir beklentiniz ne derseniz şu anda gayet güzel gidiyor. Bin 200'e yakın forma satışı yapıldı. Bence rekor kırılacak. Bugün biz benim önderliğimde yani benim ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın kendi kişisel gelirleri ile Bandırmaspor adına yani Bandırma şehrinin bir derneği olan Bandırmaspor adına Bandırma'da insanlar için haftasonu bir uğraş alanı oluşturan, geçmişimizde bizi gururlandıran ve geleceğimize umutla bakan şehrin takımı için 3 milyon TL para ödemesi yapıyoruz. Bugün TFF 1.Lig'de bir iki takım haricinde ödemelerini aksatmayan tek takımız. Aile olmayı başarabildik. Bugün futbolcularımız, çalışanlarımız yeni yıla motivasyonlu girsin Bandırmaspor'un büyüklüğünü anlasınlar diye 3 milyon TL ödeme yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yerimiz 2. Lig veya 3. Lig"

Başkanlık görevini üstlendiğine pişman olmadığını ama çok kırgın olduğunu dile getiren Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez "Bandırma şehrinin dinamiklerini tanımam açısından benim için iyi bir deneyim oldu. Belki bana kızacaksınız ama Bandırmaspor olarak bu yönetim, taraftar ve futbolcular play-off oynar. Ama ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig. Buradan yorum yapın. TFF 1'de olmanın anlamı yok. Sabah ben 5'te kalktım. Ailemi çocuklarımı bıraktım. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarım da öyle. Ben her şeyi duyuyorum. Benim hakkımda ne konuşulduğunu da biliyorum. Şu anda önemli olan Bandırmaspor. Süper Lig'i de hak ediyor Bandırmaspor taraftarı. Bu yönetimi de hak ediyor ama şu anda olmamız gereken yer bence 2. Lig ya da 3. Lig. Rahat rahat. Kızmayın bana. Hiç kimse kızmasın. Biz 3. Lig'e düşerken bu takımı aldık. Dedim ki küme düşmeyeceğiz. Hiç kimse bana inanmadı. Taraftar vardı yalnızca. 2. Lig'de ben bu takımı şampiyon yapacağım dediğimde de kimse inanmadı. Yine taraftar vardı. Ama şimdi play-off oynar mıyız, oynamaz mıyız konusunda bir şey diyemem. Biz sözümüzü tutacağız ve bu takımı açık ara ligde bırakacağız. Bu takımın küme düşmemesi lazım. Bu takım küme düşerse Bandırmaspor'u göremezsiniz. Yeni Bandırmasporlar olur onları destekleriz artık" diye konuştu.

"Bandırmaspor'u şirketleştirmek gibi bir hedefim yok"

Bandırmaspor'u şirketleştirmek gibi bir hedeflerinin olmadığının altını çizen Göçmez "Bandırmaspor'un şirketleşmesini hiç düşünmedim. Hiç öyle bir hedefimde yok. Ben zaten emanetçiyim. Sezon sonunda Mayıs ayında yeni genel kurul olacak ve aday olmayacağım. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla da bunu paylaştım. Daha güçlü, daha meraklı daha Bandırmalı insanlar gelir de şirket yaparlar. Bandırmaspor'un gelir elde etmesi ile alakalı da ben bazı şeyler yapma taraftarıydım ama öyle bir zemin yok burada. O nedenle tek derdimiz Bandırmaspor kümede kalsın" şeklinde konuştu.

Açıklamalarının sonunda Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'e bir taraftar tarafından gençlik yıllarında kendisinin de Bandırmaspor formasını giydiği kadronun bir fotoğrafı hediye edildi. - BALIKESİR

Onur Göçmez : Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig
Onur Göçmez : Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig
Onur Göçmez : Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig
Onur Göçmez : Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig
Onur Göçmez : Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig

Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu, Bandırmaspor, Türk Lirası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Onur Göçmez : 'Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig' - Son Dakika Spor


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