Onur Göçmez: "Sivasspor'u eleyerek bir üst tura çıkmak istiyoruz" - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda yapılan kura çekiminde Sivasspor ile eşleşen Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez, "Sivasspor'u eleyerek bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor ile eşleşmelerini değerlendirerek, "Hedefimiz, bir üst tura çıkmaktır" açıklamasını yaptı.

"İYİ FUTBOL OYNAYARAK ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Kupanın son 16 takımının da çok güçlü olduğunun altını çizen Başkan Göçmez, "Maçın Bandırma'da oynanacak olması önemli ve bizim için avantaj. Bu avantajı değerlendirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Göçmez, "Sivasspor önünde de iyi futbol oynayarak, seyircimizin de desteğiyle bir üst tura geçmek istiyoruz" diye konuştu.

(Ömer Turan/İHA)