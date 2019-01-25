Son Dakika Haberleri: Onur Market 2019’u planladı

Onur Market 2019’u planladı

1 saat önce

Onur Market, 2019 planlama toplantısını Bursa'da yaptı.

Onur Market 2019’u planladı, System.String[]
Onur Market, 2019 planlama toplantısını Bursa'da yaptı. Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "Verimli, hızlı ve müşteri odaklı olmak kaydıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:28 

Bursa, Ekonomi
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