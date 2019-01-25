Onur Market 2019’u planladı
1 saat önce
Onur Market, 2019 planlama toplantısını Bursa'da yaptı.
Onur Market, 2019 planlama toplantısını Bursa
'da yaptı. Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "Verimli, hızlı ve müşteri odaklı olmak kaydıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:28
35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada
Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi
Oyuncu Erkan Can, Ağabeyi Ömer Can'ı Son Yolculuğuna Uğurladı
Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı