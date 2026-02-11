Onur Market 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Market

Onur Market 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Onur Market 30\'uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı
11.02.2026 17:27
Perakende sektörünün öncüsü ve sözcüsü misyonuyla faaliyet gösteren Onur Market, 30'uncu kuruluş yıl dönümünü 500'ü aşkın yönetici ve çalışanının katılımıyla düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "Dünün perakendecilik anlayışıyla bugünü yönetemezsiniz. Onur Market olarak üretim gücümüz ve dijital yatırımlarımızla bu dönüşümün sadece takipçisi değil, öncüsü olduk" diye konuştu.

Türkiye perakende sektörünün güçlü markalarından Onur Market, 30. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarının katılımıyla düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte Onur Market'in 30 yıllık başarı yolculuğu, gelecek vizyonu ve yeni dönem stratejileri paylaşıldı. Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Onur Market'in yalnızca büyüyen bir marka değil, perakende sektörünün dönüşümüne yön veren güçlü bir yapı haline geldiğini vurguladı.

Onur Market 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

"30 YILLIK BAŞARIYI BİRLİKTE İNŞA ETTİK"

Törende konuşan Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, 30 yıllık istikrarlı büyümenin arkasında güçlü bir vizyon ve büyük bir emek olduğunu vurguladı. Özen, "Bugün 30. yılımızı gururla kutluyorsak, bu başarıda üretim gücümüzün payı büyüktür. Onursal Tarım, Monet ve Rapata ve diğer iştiraklerimiz değer zincirimizin vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Bu markalarımızın gücü rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyüktür" dedi.

Onur Market 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

"DÖNÜŞÜMÜN TAKİPÇİSI DEĞİL, ÖNCÜSÜ OLDUK"

Perakende sektöründeki değişim dinamiklerine de değinen Cemal Özen, müşteri beklentilerinin zaman içinde değiştiğine dikkat çekerek "Ürün odaklı perakendecilik anlayışı yerini hız, teknoloji ve deneyim odaklı bir modele bıraktı" diye konuştu. Özen "Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz" deyimini hatırlatarak "Dünün perakendecilik anlayışıyla bugünü yönetemezsiniz. Onur Market olarak üretim gücümüz ve dijital yatırımlarımızla bu dönüşümün sadece takipçisi değil, öncüsü olduk" diye konuştu.

Onur Market 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

YENİ YATIRIM VE İSTİHDAM ODAKLI BÜYÜME

2026 yılının şirket için stratejik bir yatırım yılı olacağını vurgulayan Özen, fiziksel mağazacılık ve üretim alanındaki yatırımların hız kesmeden süreceğini ifade etti. "Onur Market ailesi olarak büyümemizi sürdürüyoruz. 2026 yılı projeksiyonumuzda yeni mağaza yatırımları ve buna bağlı olarak önemli bir istihdam artışı hedefliyoruz. Yarattığımız yeni iş imkanlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik sonunda 20 yılı aşkın süredir Onur Market bünyesindeki çalışanlara, Yönetim Kurulu tarafından "Onur'la 30 Yıl" plaket ve ödülleri takdim edildi.

Onur Market 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Alışveriş

Son Dakika Market Onur Market 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

