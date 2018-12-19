Onur Market Besob Başkanı Tak'ı Ziyaret Etti

Ziyarette konuşan Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, "Bursalı esnafımızın ürünlerine mağazalarımızda yer vermek isteriz" dedi.

BESOB Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ziyarette Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök ile beraber Onur Market Bursa Bölgesi yöneticileri katıldı. Ziyarette BESOB Başkanı Arif Tak ve BESOB Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, Onur Market'in Türkiye'nin en büyük perakendecilerinden biri olduğuna dikkat çekti. Gök, "Perakende sektörünün öncüsü olmayı hedefleyen Onur Market olarak 200'ü aşkın mağazamızla hizmetimize devam ediyoruz. Bursalı esnaflarımızın ürünlerine de mağazalarımızda yer vererek hem onlara hem de mağazalarımıza değer katmak isteriz. Kapımız Bursalı üreticilere her zaman açık" dedi.

Onur Market temsilcilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden BESOB Başkanı Arif Tak da, "Onur Market, perakende anlayışı, mağazaları ve hizmet kalitesiyle Bursa'ya değer katan bir firma olmuştur. BESOB olarak bizler de Onur Market ile beraber ortak projelere imza atmak isteriz" diye konuştu.