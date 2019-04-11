Onur Market Polislerimizi Unutmadı…

Onur Market'in Bursa'daki yöneticileri semtlerindeki Polis Merkezlerine yaptıkları ziyaretlerinde, huzur ve güven ortamı için teşekkürlerini ilettiler.

Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök de yaptığı açılamada, "Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için her türlü fedakarlığı göstererek gecesini gündüzüne katarak çalışan kahraman polislerimizi tebrik ediyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazi polislerimizi de minnetle yad ediyoruz" dedi.