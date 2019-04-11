Son Dakika Haberleri: Onur Market Polislerimizi Unutmadı…

Onur Market Polislerimizi Unutmadı…

57 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönünü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Onur Market Yöneticileri semtlerindeki Polis Merkezlerini ziyaret ederek özel günlerini kutladılar.

Onur Market Polislerimizi Unutmadı…, System.String[]

Onur Market'in Bursa'daki yöneticileri semtlerindeki Polis Merkezlerine yaptıkları ziyaretlerinde, huzur ve güven ortamı için teşekkürlerini ilettiler.

Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök de yaptığı açılamada, "Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için her türlü fedakarlığı göstererek gecesini gündüzüne katarak çalışan kahraman polislerimizi tebrik ediyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazi polislerimizi de minnetle yad ediyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:38 Kaynak: Bültenler
Huzur, Bursa, Polis, Güncel
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