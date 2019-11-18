Onur Market'ten Karacabey'e 3'üncü mağaza

Zincir marketler yerel ağlarını genişletiyor. İlçe bazlı yeni şubeler hizmete alınıyor.



Onur Market Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3'üncü mağazasını hizmete aldı. Market zincirinin Bursa Genel Koordinatörü Murad Yavuz GÖK, "Onur, Türkiye'nin en büyük 3'üncü Bursa'nın birinci süpermarket markası olarak, 5 bin kişiyi istihdam ediyor. Yeni mağazalarla büyümeye devam edecek" dedi.



Murad Yavuz Gök ve Karacabey İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural ve İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın açılışını yaptığı Karacabey Meydan mağazası büyük fırsatlar, yoğun ilgi ve izdiham ile hizmete girdi.



"Yüzde 100 yerli sermaye"



Bu topraklardan kazandıklarını yine bu topraklara yatırım yaptıklarını ifade eden Gök, ""40 yıllık deneyimi, yüzlerce mağazası ile bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara yatıran bir kurum olarak Onur Market, 5 bin kişilik çalışan kadrosu ile ülkemizin yüzde yüz yerli sermayeli perakendecisidir. Samimi ve dürüst iletişimi ile Onur Market her geçen gün marka değerini artırmaktadır. 'Alışverişte Onur Sözü' ilkesiyle perakende sektöründe fark oluşturup, Türkiye'nin 3'üncü büyük süpermarketi konuma gelmiştir. İki yıl üst üste Bursa'nın en itibarlı perakendecisi seçilen Onur Market, artık Bursa ile özdeşleşmiş bir marka. Bursaspor'un forma, loca ve deplasman sponsorluklarını üstelenerek, Bursaspor'un 'Yeniden Zirveye' yolunda desteklerimizi sürdürüyoruz. Yatırım ve desteklerimiz ile Bursa ekonomisi ve istihdamına katkılarımız devam edecek." şeklinde konuştu..



Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın yaptığı dua sonrasında, kurdele kesimi ardından, marketin Karacabey Meydan mağazası hizmete açıldı. - BURSA