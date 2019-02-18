Son Dakika Haberleri: Onur Şan'dan 7 Bölge Türküleri

Onur Şan'dan 7 Bölge Türküleri

1 saat önce

Türk halk müziğinin güçlü sesi Onur Şan, Türkiye'nin dört bir yanından söylediği türkülerle kulakların pasını sildi.

Onur Şan'dan 7 Bölge Türküleri, System.String[]

Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Onur Şan, Esenler'de sevenleriyle buluştu. Esenler Belediyesi ve Tüm Kayserililer Derneği (TÜMKAYDER) ortaklığında düzenlenen Kayserililer Yahyalı Arabaşı programı kapsamında gerçekleşen konserde Onur Şan, yedi bölgeden seslendirdiği türkülerle kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı.

"Ömür Dediğin" türküsüyle konserine başlayan sanatçı, Aşık Veysel'den "Uzun İnce Bir Yoldayım" ile büyük alkış aldı. Şan'ın Kayseri'den seslendirdiği "Gesi Bağları" türküsüne dinleyenler de hep bir ağızdan eşlik etti. Onur Şan konserin sonunda sevenleriyle el ele kol kola türküler söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:16 Kaynak: Bültenler

Yahyalı, Esenler, Onur Şan, Güncel
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