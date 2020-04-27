Onur Ünlü'den yeni roman müjdesi - Son Dakika

Gazeteci Kenan Başaran'ın sunuculuğumu üstlendiği "Evde Röveşata" programına ünlü yönetmen Onur Ünlü konuk oldu. Program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Youtube kanalından ve instagram hesabından canlı yayınlandı.



Başaran, Ünlü'nün senarist, roman yazarı, film yapımcısı, şair çok yönlü kişiliğine dikkat çekerek Korona virüsü öncesinde stand up gösterisi de yaptığını söyledi. Sanatın üretken ismi olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ünlü, sinir bozucu derecede çalışkan olduğunu, planlı ve disiplinli şekilde çalıştığını söyledi. Ünlü, Korona günlerinde roman yazdığını, "İtirazım Var" isimli filminin ikinci hikayesini romana dönüştürdüğünün müjdesini verdi. Korona virüsün yaşama etkileriyle ilgili soruyu yanıtlayan Ünlü, "Bu konuyla ilgili çok fazla şaka yapılabilir ama bir yandan canlar gidiyor. Başına felaket, bela geldiğinde şakasını yapabilmeliyiz ki onun üzerimizdeki baskısından kurtulalım. Başımızdan savalım. Her şeyin şakası yapılabilir. Kişisel hayatımda kenarda durup soluklanma, genel değerlendirme çabam bulunuyordu. Günlük hayatımda öncesinde de yapıyordum. Evde sıkılmayı çok anlayamıyorum. Gün 30 saat olsa diye düşünüyorum. Bu gibi felaketler hayatta kalma duygusuna geri iter. Birden en aşağıdaki bu duruma geldik. Ölümle yüzleştikten sonra iki durumla karşı karşıya gelinir. Ölümü hatırladık ya da aman zaten öleceğiz. Hangisi olacağını öngöremiyoruz. Tüketim çılgınlığı yaşanabilir" dedi.



Filmlerinin televizyonda gösterimi yapılırken sinemada vizyona girmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ünlü, "Sinema ve televizyon izleyicileri farklı insanlar. Elbette kesişim kümeleri var. Bir film izlemek için evden kalkıp, emek, para harcamak başka mevzu. Filmlerim seyircinin kolaylıkla ulaşacağı yerlerde olmuyor. Çeşitli nedenleri var. 18 yaş yasağı oluyor. Genelde ödüllü filmleri büyük sinemalar göstermek istemez. Ödüllü filmlerin sıkıcı olduğuna dair genel bir yargı vardır. İzleyicinin o mesainin yanına bir mesai daha yapması gerekiyor. Herhangi bir sinemaya gidip seyredemiyor. Vizyondan daha çabuk kalkıyor" dedi. - İSTANBUL