Onur Yıldız'dan ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli - Son Dakika

GIDA VE GİYSİ YARDIMI YAPTI

Başta mahalleler olmak üzere belde ve köylere giden Onur Yıldız, pandemi yüzünden işlerinden olan yardıma muhtaç kişilere yardım eli uzattı. Belediyelerin ve muhtarlıkların araştırıp tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşadığı mahalle ve köylere giden Yıldız burada yardıma muhtaç vatandaşlara gıda ve giysi yardımını gerçekleştirdi. Yıldız Türkiye'nin güneyinde çıkan yangınlar için de fidan yardımında bulundu. Aynı zamanda sosyal medyada fenomen olan Onur Yıldız başta otomobil sevdalısı hayranları olmak üzere sosyal sorumluluk projelerini destekleyen kişiler tarafından da tebrik edildi.

"İNSANLARIN MUTLULUĞU BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR"

Bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğini belirten Yıldız basın açıklamasında, "Yetkili makamlarca tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımlarını bizzat kendimiz götürerek teslim ediyoruz. İnsanların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bu tür projelerin hayata geçirilmesini destekleyen herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.