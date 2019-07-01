Son Dakika Haberleri: Onur Yürüyüşü birçok ilde valilik izin vermediği için yapılamadı: "Bu bir özgürlük mücadelesidir"
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Onur Yürüyüşü birçok ilde valilik izin vermediği için yapılamadı: "Bu bir özgürlük mücadelesidir"

1 saat önce

Türkiye'de gerçekleştirilen LGBTİQ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel, Queer +) Onur Haftası başladı. Her sene yapılan çağrıyla gönüllülerin hazırladığı etkinlikler, birçok ilde valilik izin vermediği için yapılamadı

Onur Yürüyüşü birçok ilde valilik izin vermediği için yapılamadı:
Türkiye'nin LGBTİQ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel, Queer +) Onur Haftası başladı. Her sene yapılan çağrıyla gönüllülerin hazırladığı etkinlikler, birçok ilde valilik izin vermediği için yapılamadı.

LGBTİ+ bireylerin haklarına dikkat çekmek için yapılan etkinlikler Ankara Barosu'nda kurumsal bir kimlik kazandı. Türkiye'de sadece Ankara ve İzmir barolarında kurulan LGBTİ+ Hakları Merkezleri, bireylerin özgürlükleri için mücadele ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:38 
Türkiye, Dünya
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