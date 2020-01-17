Onurcan Piri resmen geri döndü! - Son Dakika
Son Dakika Spor Onurcan Piri resmen geri döndü! - Son Dakika Spor

Onurcan Piri resmen geri döndü!

6 saat önce

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Onurcan Piri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

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Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Onurcan Piri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.


Giresunspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Piri, 2013-2014 sezonunda Bursaspor'a transfer olmuş, daha sonra çeşitli kulüplerde forma giydikten sonra bu sezon Bursaspor'a geri dönmüştü.

Giresunspor, Bursaspor, Ali Eren, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:56 
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