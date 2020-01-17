Onurcan Piri resmen geri döndü!
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Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Onurcan Piri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Onurcan Piri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.
Giresunspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Piri, 2013-2014 sezonunda Bursaspor'a transfer olmuş, daha sonra çeşitli kulüplerde forma giydikten sonra bu sezon Bursaspor'a geri dönmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:56
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