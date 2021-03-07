Önyargıları kırdı, şantiyedeki tek kepçe operatörü oldu - Son Dakika

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Önyargıları kırdı, şantiyedeki tek kepçe operatörü oldu

İZMİR - İlknur Özyalçın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğündeki tek kepçe operatörü. Yaptığı işle kadına yönelik toplumun önyargılarını kırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Özyalçın, 6 aydır Büyükşehir Belediyesinde çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi istihdam politikasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek çalışmalarını sürdürüyor. Bu politika kapsamında Büyükşehir Belediyesinde işe başlayan isimlerden biri de İlknur Özyalçın. Özyalçın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğündeki tek kepçe operatörü. Toplumun kadına yönelik önyargılarını kırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Özyalçın, başarısının sırrını "işini sevmek" diye açıkladı.

Yıllarca özel sektörde satış ve pazarlama departmanlarında çalışan Özyalçın, işsizlik döneminde önce Türkiye'de kadın operatör eksikliğini fark ettiğini söyledi. Özyalçın, "Özel sektörde çok çalıştım ama masa başı işi sevmiyordum. Keyif alarak yapmak istediğim bir işim olsun istedim. Sahada çalışmayı çok seviyorum. Bu işin tam bana göre olduğunu düşündüm. Ayrıca bir farkındalık da oluşturmam gerektiğine inandım. Önce işin eğitimini aldım. Ehliyetimi de aldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine iş başvurusunda bulundum" dedi.

"Herkes her işi yapabilir"

Çalışırken onu görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyleyen Özyalçın, "Beni gören dönüp bir daha bakıyor. Kimileri gelip fotoğraf çekiyor. Bazıları 'Siz gerçek misiniz?' diyor. Şehir merkezlerinde çalıştığım zamanlarda özellikle esnaflar gelip beni tebrik ediyor. 'Sizden başka var mı?' diye soranlar oluyor. Ben de onlara benden başka olmadığını ama benim gibi çok kadının bu işi yapacağına inandığımı söylüyorum. Dünyada herkes her işi yapabilir" diye konuştu.

Kadınların yaradılış gereği zaten çok güçlü varlıklar olduğunu dile getiren Özyalçın, "Kadınlar nasıl doktor, hemşire olabiliyor, tekstil sektöründe çalışabiliyorsa operatör de olabilir. Hiçbir işin zorluğu yok. Önemli olan işinizi severek yapmak" dedi.

İlknur Özyalçın, Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğü bünyesindeki kaldırım ve yol altyapı malzemeleri serim işinde "mini loader" ve kepçe operatörü olarak çalışıyor.

Daire başkanlarının yarısı kadın

İzmir Büyükşehir Belediyesinde 1 Nisan 2019'dan sonra işe alınan 3 bin 984 kişinin bin 626'sı kadın. Büyükşehir'de 77 kadın şube müdürü, 75 erkek şube müdürü görev yapıyor. Daire başkanlıklarında ise 23 erkek, 23 kadın olmak üzere eşitlik söz konusu.