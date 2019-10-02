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Onyekuru bombası! Ocak ayında...

1 saat önce

Avrupa devlerinin 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu devre arasında kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.

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Avrupa devlerinin 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu devre arasında kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.


Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydikten sonra yaz transfer döneminde Monaco'nun yolunu tutan Henry Onyekuru ile ilgili ülkesi Nijerya'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. AOI Football adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Avrupa devleri, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu devre arasında kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.


Yıldız futbolcuya yakın bir kaynak, siteye yaptığı açıklamada "Onyekuru'nun Fransa'daki durumu bence açık. Oraya ufak bir sakatlıkla gitti. Bunu atlattıktan sonra da hocası, onu pek memnun etmeyen bir taktik değişikliğine gitti. Kendisi, genç ve oynamak isteyen bir oyuncu. Dolayısıyla onun devre arasında önündeki seçenekleri değerlendireceğini düşünüyorum. Eğer Monaco'daki durum değişmezse kiralanması gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.


Onyekuru'nun Monaco'daki ilk idmanı

Galatasaray, Nijerya, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:26 
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