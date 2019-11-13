Son Dakika Haberleri: Onyekuru ile anlaşma sağlandı! | Galatasaray Transfer Haberleri
Son Dakika Spor Onyekuru ile anlaşma sağlandı! | Galatasaray Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Onyekuru ile anlaşma sağlandı! | Galatasaray Transfer Haberleri

7 saat önce

Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Onyekuru ile anlaşma sağlandı! | Galatasaray Transfer Haberleri, System.String[]

Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelmişti. Onyekuru'dan olumlu yanıt alan Hanedar bu kez Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor.


HEDEF KİRALAMAK


Takvim'de yer alan habere göre; Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde Monaco kulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında. Monaco kulübünün şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

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Henry Onyekuru, Galatasaray, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:28 
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