Onyekuru imzayı atıyor! Galatasaray... - Son Dakika
Son Dakika Spor Onyekuru imzayı atıyor! Galatasaray... - Son Dakika Spor

Onyekuru imzayı atıyor! Galatasaray...

6 saat önce

Galatasaray ondan, o da Galatasaray'dan çok memnun. Geçen sezon attığı 16 golle çifte kupalı şampiyonlukta başrol oynayan Henry Onyekuru, bu sezon ikinci yarıda yuvasına dönerken, yine en kritik virajlarda sahneye çıkmaya başladı.

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Galatasaray ondan, o da Galatasaray'dan çok memnun. Geçen sezon attığı 16 golle çifte kupalı şampiyonlukta başrol oynayan Henry Onyekuru, bu sezon ikinci yarıda yuvasına dönerken, yine en kritik virajlarda sahneye çıkmaya başladı. Üstün hızı ve tekniğiyle ligde dengeleri değiştiren Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.


Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim'in de talebiyle, şimdiden genç yeteneği kadroda tutma çalışmalarına başladı. Bu transferde Cim Bom'un en büyük yardımcısı ise yine Onyekuru'nun kendisi olacak. Nijeryalı yıldızın, önümüzdeki hafta kulübü Monaco ile görüşerek, bir sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giymek üzere izin isteyeceği öğrenildi.


Satın alma opsiyonuyla...


Galatasaray cephesi ayrıca, anlaşmanın sağlanması halinde, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık kontratına bu kez mutlaka satın alma opsiyonunu da ekletmek istiyor. Bu operasyonun lig bitmeden gerçekleşmesi ve önümüzdeki sezonun planlamasının bu kez çok daha erken tamamlanması hedefleniyor. (Fanatik)

Henry Onyekuru, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:13 
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