Onyekuru'nun son talibi Celta Vigo!

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun talipleri her geçen gün artıyor...



İspanyol basını, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı.



Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp Henry Onyekuru ile yakından ilgilenmişti.

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