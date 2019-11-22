Son Dakika Haberleri: Onyekuru'nun son talibi Celta Vigo!
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Onyekuru'nun son talibi Celta Vigo!

6 saat önce

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun talipleri her geçen gün artıyor.

Onyekuru'nun son talibi Celta Vigo!, System.String[]

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun talipleri her geçen gün artıyor...


İspanyol basını, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı.


Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp Henry Onyekuru ile yakından ilgilenmişti.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Henry Onyekuru, Galatasaray, Celta Vigo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:27 
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