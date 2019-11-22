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Onyekuru'nun son talibi Celta Vigo!
6 saat önce
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun talipleri her geçen gün artıyor.
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun talipleri her geçen gün artıyor...
İspanyol basını, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı.
Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp Henry Onyekuru ile yakından ilgilenmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:27
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