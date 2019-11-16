Onyekuru rüyası 2.5 milyon euro

Terim, geçen sezon Süper Lig'de 14 gol, 5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızın bir yıl daha kiralanmasını istemiş, ancak Everton, 15 milyon Euro'ya Monaco'ya satmıştı. Geçen sezon kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Onyekuru adına işler bu kez iyi gitmedi. 22 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi'nde sadece 4 maça çıkarken, toplam 160 dakika sahada kaldı.



Nijerya Milli Takımı'ndaki yerini kaybedebilir



Kulübünde oynayamadığı için milli takımdaki yerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nijeryalı futbolcu, yeniden G.Saray forması giymek istediğini sarı kırmızılı kulübe bildirdi. Bu gelişme üzerine oyuncunun menajeri William D'Avila ile temasa geçen G.Saray yöneticileri, daha sonra Monaco ile görüşmelere başladı. Sezon başında Falcao'yu bedelsiz veren Monaco yetkilileri, aynı durumun Onyekuru için geçerli olamayacağını bildirdi.



Sürati ve gol becerisiyle büyük katkı yapmıştı



Monaco, futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen G.Saray'dan 2.5 milyon Euro talep etti. Fatih Terim'in ısrarla istediği Onyekuru'nun transferi konusunda kısa sürede anlaşma sağlanarak oyuncunun ocak ayında sarı kırmızılı kulübe dönmesi bekleniyor. Geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında Galatasaray'a büyük katkı yapan Onyekuru, sürati, bire birdeki başarısı ve gol noktalarındaki becerisiyle ön plana çıkmıştı.



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