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Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif - Son Dakika

Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif

29.05.2021 17:44

Fransız ekibi Monaco'nun, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'nun bonservisini ve 12 milyon euro önerdiği öğrenildi. Teklifin içinde sonradan satıştan pay da var. Ancak Trabzonspor'da yönetim, Fransız ekibinin önerdiği parayı düşük buldu. Monaco ise düşünmek için süre istedi.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Fransız ekiplerinden Monaco talip oldu. Milli kaleci için oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçen Monacolu yetkililer, Trabzonspor'a pandemi şartlarını da öne sürerek 12 milyon euro verebileceklerini ifade etti.

"ONYEKURU'YU VERELİM"

12 milyon euroluk bu öneriye ek olarak olarak Fransız ekibinin Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen oyuncuları Henry Onyekuru'yu da verebileceğini bildirdi.

BONSERVİS ÜCRETİ YETERLİ BULUNMADI

Bordo-Mavililer Onyekuru önerisini makul bulurken, 12 milyon euroyu ise beğenmedi. Uğurcan'dan normal şartlarda 30 milyon euro bekleyen Trabzonspor, Monaco'nun fiyat yükseltmesini istedi.

GALATASARAY'IN OPSİYONU VAR

1.75 boyundaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonu 14 maçta 5 gol 4 asistle tamamlayarak önemli bir ortalama yakaladı. Ayrıca Galatasaray'ın Onyekuru için 11 Haziran tarihine kadar 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanmayacağı belirtiliyor.

Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif

Henry Onyekuru, Uğurcan Çakır, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif - Son Dakika Spor


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