Onyekuru yine Kadıköy'de attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Onyekuru yine Kadıköy'de attı - Son Dakika

Onyekuru yine Kadıköy'de attı

6 saat önce

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, geçen sene Kadıköy'de oynanan derbinin ardından bu sezon da gol atmayı başardı.

Onyekuru yine Kadıköy'de attı, System.String[]

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, geçen sene Kadıköy'de oynanan derbinin ardından bu sezon da gol atmayı başardı.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da son sözü Henry Onyekuru söyledi. Karşılaşmada birçok pozisyondan yararlanamayan Onyekuru, 90+8. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı, skoru 3-1'e getirdi. Devre arasında takıma katılan genç futbolcu, bu sezonki ikinci golünü attı.

Onyekuru geçtiğimiz sezon da burada oynanan derbide fileleri havalandırmayı başardı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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