Onyx Taş İşlemeciliği Kent Ekonomisine Katkı Veriyor"
19 dakika önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, onyx taş işlemeciliğinin kent ekonomisine katkı verdiğini bildirdi.
Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, onyx taş işlemeciliğinin kent ekonomisine katkı verdiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Terme
Caddesi'nde faaliyet gösteren onyx taş işlemelerinin sergilendiği iş yerini ziyaret ederek satışa sunulan ürünleri inceledi.
İşletme sahibi Adnan Arı'dan onyx taşı ve taş işlemeciliği hakkında bilgiler alan Vali Akın, yapılan el emeği ve hediyelik eşyaların oluşturulmasında, satışa hazır hale getirilmesinde büyük emekler harcandığını vurguladı.
Akın, şunları kaydetti:
"Kırşehir'e özgü bir sanat olan onyx taş işlemeciliği diğer geleneksel el sanatları gibi önemli bir değerdir. El emeği, göz nuru ile yoğun emekler sarf edilerek üretilen onyx ürünleri bir dönem ilimizde çok yaygınken, bugün unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı haline gelmiştir. Birçok özelliği olan ve bilindiği gibi mermerden farklı bir taş olan onyx taşından yapılan ürünler tercih edilen bir hediyedir. Onyx taş işlemeciliği kent ekonomisine katkı vermektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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