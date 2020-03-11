"Oooooooo, Doktor bu ne?" Hekimoğlu'nda eğlenceli anlar...

Her bölümü ile dikkat çeken ve izleyicinin beğenisini kazanan dizide dün akşam ekrana gelen araba sahnesi izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.



Hasta yakını ile Emre arasında yaşanan tatsızlık sonucu kendini Hekimoğlu'na affettirmek isteyen hasta yakını, Ateş'e son model bir otomobil hediye eder. Ateş ve Orhan hediyenin albenisi karşısında küçük dillerini yutarlar.



Arabaya atlayıp İstanbul'un tozunu, dumana katan iki doktorun bu halleri izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı.



Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00'de Kanal D'de..



Yeni bölüm fragmanı;