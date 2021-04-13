Op. Dr. Ahmet Alp: Burun estetiği ile gençleşmek mümkün - Son Dakika

Estetik operasyonların genel amaçlarına baktığımız zaman iki temel unsur dikkat çeker; yaşlanma etkilerini azaltmak ve hem simetrik hem de uyumlu bir görünüme sahip olarak estetik sonuçlar elde etmek. Op. Dr. Ahmet Alp ile bugüne kadar daha simetrik bir görüntü elde etmek ve sağlıklı nefes almak için tercih edilen burun estetiğinin gençleşmeye etkisi üzerine açıklamalarda bulundu.

"Daha genç ve canlı bir görünüme sahip olmak mümkün"

Yaşlanma ve burun şekli arasındaki ilişkiye dikkat çeken Op. Dr. Ahmet Alp "Burunda bulunan asimetriler ve yapısal bozukluklar burun estetiğinin temel nedenleri olarak görülse de optimum şekle ve yapıya sahip burunlarda da zamana bağlı olarak değişimler meydana gelebiliyor. Örneğin yaşlandıkça burun bölgesinde düşmeler meydana gelebiliyor. İnsan vücudundaki bağ dokuların zayıflaması ile birlikte burun ucu da eş zamanlı gevşiyor. Bu noktada burun yapısından memnun olan, herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan kişilerin de burun estetiği yaptırma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Burun estetiğinin yaşlanma üzerinde etkisi olabileceği düşünülmez ama bu operasyonlardan sonra daha genç ve canlı bir görünüme sahip olmak mümkündür." İfadelerini kullandı.

"Doktor önerileri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmeli"

Estetik operasyonlarda ana hedef zaman zaman daha genç bir görünüm elde etmek olsa da simetri odaklı dokunuşların da genç bir görünümü desteklediği unutulmamalıdır. Rinoplasti operasyonunun genç görünmeye etkileri konusunda da uyarılarda bulunan Op. Dr. Alp "Farklı nedenlerle rinoplasti yaptıran kişilerin operasyon sonrasında doktor önerilerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri halinde ortaya çıkan sonucun çok daha genç bir görünüm sunacağı önemli bir gerçektir. Elbette burun estetiği bir gençleşme operasyonu değildir." Dedi.

Op. Dr. Ahmet Alp "Yaşlanma etkilerinin azaltılması için yüz germe, kaş kaldırma, göz kapağı estetiği gibi çok farklı operasyon yapılmaktadır. Burada önemli olan burun estetiğinin çok daha kapsamlı bir etkisinin olacağının farkında olmaktır. Ayrıca burun bölgesinde herhangi bir sorun olmayan, sağlıklı nefes alabilen ancak ufak dokunuşlara ihtiyaç duyan kişilere de burun dolgusu ile kapsamlı bir çözüm sunulabilir. Burun, yüzün görüntüsünde belirleyici etkisi oldukça kuvvetli olan organlardan birisidirve sadece simetri açısından değil genç görünüm açısından da etkisi görmezden gelinmemelidir. Doğru planlanan bir burun estetiği yüzün daha dikkat çekici olmasını sağlarken, sağlıklı nefes alıp vermeyi mümkün kılarak yaşam kalitesini arttırır ve kişinin daha genç gözükmesine yardımcı olur."Şeklinde konuştu.