- Op. Dr. Atabekoğlu: "Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz" - Son Dakika

- Op. Dr. Atabekoğlu: "Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz"

09.10.2020 13:59

- Op. Dr. Atabekoğlu: "Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz" Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Şefik Atabekoğlu, meme kanseri görülme sıklığının son zamanlarda arttığını söyledi.

- Op. Dr. Atabekoğlu: "Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz"

KONYA - Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Şefik Atabekoğlu, meme kanseri görülme sıklığının son zamanlarda arttığını söyledi.

Medova Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Şefik Atabekoğlu, meme kanserinin kadınlarda en sık karşılaşılan kanser türü olduğunu söyledi. Toplumda kadınların yaklaşık yüzde 8'inde bu kanserin görülebildiğini anlatan Op. Dr. Süleyman Şefik Atabekoğlu, "Ama son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz. Daha küçük yaşlarda meme kanseri olgularımız fazlalaşıyor. Son Kovid döneminde hastaların hastaneye başvurmaktan korkmasından dolayı daha geç vakalar tespit etmeye başladık. Bu da hastaların hayatını kurtarma şansını azaltıyor maalesef. Takip ve tedavileri için en ufak şikayetlerinde hastaların gecikmeden hastaneye başvurmaya davet ediyoruz" dedi.

"Memede her türlü şikayet meme kanseri belirtisi olabilir"

Meme kanserinin en önemli belirtisi memede sertlik olduğunu belirten Op. Dr. Atabekoğlu, "Meme başı akıntısı ve ya meme başında çökme de şikayetler arasında yer alır. Aslında memede her türlü şikayet meme kanseri belirtisi olabilir. Onun için en küçük şikayetleri dahi bizim için önemli. Meme kanserinde ana tedavi cerrahidir ama bunun yanında ilaç, hormon, akıllı tedavilerden, radyoterapiden faydalanılarak ve hepsini birleştirerek yüzde 80-85 oranlarında hayatını kurtarma şansımız var" ifadelerini kullandı.

"Kanser olmaktan değil, geç kalmaktan korkalım"

Meme kanserinin erken tedavi edildiğinde başarı şansının yüzde 99'lara kadar çıkabilirken, ileri evrelerde bu oranlar yüzde 20-30lara kadar düştüğünü aktaran Atabekoğlu, "Hatta vücuda yayılmış hastalarda sadece ömrünü uzatabilmek durumunda kalabiliyoruz. Bu Covid döneminde özellikle hastaların hastaneden uzak duracağız diyerek geç gelmeleri onlar için risk oluşturuyor. Bu konuda duyarlılıkları devam etsin, hastanelere başvurmaktan çekinmesinler. Kanser olmaktan değil, geç kalmaktan ve geç teşhis edilmesinden korkalım" şeklinde konuştu.

- Op. Dr. Atabekoğlu: Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz
- Op. Dr. Atabekoğlu: Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz
- Op. Dr. Atabekoğlu: Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz
- Op. Dr. Atabekoğlu: Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz

Genel Cerrahi, Meme Kanseri, Kanser, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Op. Dr. Atabekoğlu: 'Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz' - Son Dakika

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