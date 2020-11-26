Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil!

Yelken kulak olarak da adlandırılan kepçe kulak sorunu, kulakta en yaygın olarak görülen şekil bozukluğu türüdür ve genellikle kulak bölgesinde yer alan kıkırdakların gevşekliğinden veya kulak kıvrımlarının yetersizliğinden kaynaklanır. Bu sebeplerden dolayı gevşek bir yapıya sahip olan kulak, öne veya yana doğru eğilmiş bir şekilde durarak hoş olmayan bir görüntüye neden olur. Genellikle her iki kulakta birden görülmekle birlikte bazı kişilerde ise yalnızca tek bir kulak kepçe kulak görünümündedir. Op. Dr. Karas, kepçe kulak probleminin çözümünü ve operasyonun detaylarını anlattı: "Önce lokal anestezi ile kulaklar uyuşturuluyor. Ardından deformasyonun şekline göre minik kesiler yapılıyor ve hasta, sütür teknikleri ile istediği görünüme kavuşturuluyor."

İYİLEŞME SÜRECİ KISA SÜREDE GERÇEKLEŞİYOR

"Ameliyat kadar nekahet dönemi de son derece kolay ve hızlı geçiyor. Artık eskisi gibi hasta günlerce bandajla dolaşmıyor. Operasyon sonrasında sadece 1 günlüğüne kulak sargıya alınıyor. Sonrasında kulaklar tamamen açık kalabiliyor. Operasyondan 5-6 gün sonra denize girmek, gözlük takmak serbest. Kulak arkasında kullanılan sütür materyali de kendiliğinden eridiğinden dikiş aldırma gibi bir sorun olmuyor."

ÇOCUKLARA DA UYGULANABİLİR

"Çocuklarda bu ameliyatı 6 yaşından itibaren yapılıyor. Ama tabii onlarda anestezi şart. Yine de endişelenmeye gerek yok, çünkü 20 dakikalık basit bir anestezi uygulanıyor."