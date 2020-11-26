Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil! - Son Dakika

Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil!

26.11.2020 08:45
Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil!, System.String[]

Yelken kulak olarak da adlandırılan kepçe kulak sorunu, kulakta en yaygın olarak görülen şekil bozukluğu türüdür ve genellikle kulak bölgesinde yer alan kıkırdakların gevşekliğinden veya kulak kıvrımlarının yetersizliğinden kaynaklanır.

Yelken kulak olarak da adlandırılan kepçe kulak sorunu, kulakta en yaygın olarak görülen şekil bozukluğu türüdür ve genellikle kulak bölgesinde yer alan kıkırdakların gevşekliğinden veya kulak kıvrımlarının yetersizliğinden kaynaklanır. Bu sebeplerden dolayı gevşek bir yapıya sahip olan kulak, öne veya yana doğru eğilmiş bir şekilde durarak hoş olmayan bir görüntüye neden olur. Genellikle her iki kulakta birden görülmekle birlikte bazı kişilerde ise yalnızca tek bir kulak kepçe kulak görünümündedir. Op. Dr. Karas, kepçe kulak probleminin çözümünü ve operasyonun detaylarını anlattı: "Önce lokal anestezi ile kulaklar uyuşturuluyor. Ardından deformasyonun şekline göre minik kesiler yapılıyor ve hasta, sütür teknikleri ile istediği görünüme kavuşturuluyor."

İYİLEŞME SÜRECİ KISA SÜREDE GERÇEKLEŞİYOR

"Ameliyat kadar nekahet dönemi de son derece kolay ve hızlı geçiyor. Artık eskisi gibi hasta günlerce bandajla dolaşmıyor. Operasyon sonrasında sadece 1 günlüğüne kulak sargıya alınıyor. Sonrasında kulaklar tamamen açık kalabiliyor. Operasyondan 5-6 gün sonra denize girmek, gözlük takmak serbest. Kulak arkasında kullanılan sütür materyali de kendiliğinden eridiğinden dikiş aldırma gibi bir sorun olmuyor."

ÇOCUKLARA DA UYGULANABİLİR

"Çocuklarda bu ameliyatı 6 yaşından itibaren yapılıyor. Ama tabii onlarda anestezi şart. Yine de endişelenmeye gerek yok, çünkü 20 dakikalık basit bir anestezi uygulanıyor."

Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil!

Yelken, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti 30 katlı binada yangın paniği! Gece vakti yüzlerce insan sokağa döküldü Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları         
07:50
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti         
00:49
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak         
23:53
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur         
23:45
Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu         
23:06
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 08:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei