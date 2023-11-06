Op. Dr. Cengizhan Ekizceli "Yüz germe ameliyatına tahmin edildiği kadar zor değil"

Dr. Ekizceli yaptığı açıklamada "Yüz germe ameliyatı, yaşlanmanın etkilerini tersine çeviren ve daha genç bir görünüm kazandıran popüler bir estetik cerrahi işlemi. Ancak birçok kişi, bu ameliyatın zorlu bir süreç gerektirdiğini ve uzun bir iyileşme dönemi gerektirdiğini düşünüyor." İfadelerini kullanıyor.

Ekizceli'ye göre, yüz germe ameliyatı kişinin yaşına, cilt yapısına ve beklentilerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu ameliyat, yüzün alt bölgesindeki sarkmaları gidermek, çene hattını düzeltmek ve derin kırışıklıkları azaltmak için kullanılır. Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, yüz germe ameliyatının cerrahi bir işlem olduğunu ancak deneyimli ellerde yapıldığında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.

Ameliyatın nasıl yapıldığına dair bilgi veren Ekizceli, "Operasyon genel anestezi altında gerçekleşir ve kullanılan tekniklere bağlı olarak yaklaşık 2 ila 3 saat sürebilir. Ameliyat sırasında sadece cilt değil, cilt altındaki kas dokuları da "SMAS" denilen bir yöntemle gerginleştirilir." Diyor.

Yüz germe ameliyatı sonrası ağrı ve rahatsızlığın minimal olduğunu belirten Ekizceli, "Hastalar genellikle ameliyat sonrası hafif ağrı, bulantı, kanama ve şişlik yaşayabilir. İşlem sonrası dikişler biraz gergin olabilir ancak genellikle bu süreçte hastalar yumuşak bir diyete ihtiyaç duyarlar. Hastaların başlarını yüksekte tutmaları şişliği azaltacaktır." Diye konuştu.

Yüz germe ameliyatının herhangi bir yaş için uygun olduğunu belirten Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, genellikle 45-55 yaş aralığındaki hastaların bu operasyonu tercih ettiğini ifade ediyor. Ancak yaşın tek kriter olmadığını ve operasyonun kişinin genel sağlık durumuna bağlı olduğunu söylüyor.

Yüz germe ameliyatında kullanılan tekniklerin hastadan hastaya değişebileceğine dikkat çeken Ekizceli, en iyi tekniğin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini ve her hasta için özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektiğini vurguluyor. Bazı hastalar için sadece İple Yüz Germe'nin yeterli olabileceğini, bazılarının ise Mini Yüz Germe veya Yüz Germe ile Boyun Germe işlemine ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor.