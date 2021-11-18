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OP. DR. ERTAN SUNAY: HASTA LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA GÖZLÜKTEN ÖMÜR BOYU KURTULABİLİR - Son Dakika

OP. DR. ERTAN SUNAY: HASTA LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA GÖZLÜKTEN ÖMÜR BOYU KURTULABİLİR

18.11.2021 10:41

Gözlük kusurlarını gideren Excimer lazer tedavisinin yaygınlaştığını söyleyen Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ertan Sunay, 'Uygun hastaya uygun teknik kullanılarak yapılan lazer tedavisinden sonra hasta gözlükten ömür boyu kurtulabilir' dedi.

Gözlük kusurlarını gideren Excimer lazer tedavisinin yaygınlaştığını söyleyen Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ertan Sunay, 'Uygun hastaya uygun teknik kullanılarak yapılan lazer tedavisinden sonra hasta gözlükten ömür boyu kurtulabilir' dedi.

Tüm dünyada miyop insan sayısının arttığını kaydeden Veni Vidi Göz Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ertan Sunay kişiye özel lazer teknolojisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'TEK BİR CİHAZ İLE TÜM LAZER AMELİYATI MÜMKÜN'

Tek bir cihaz ile tüm lazer ameliyatlarının mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. Ertan Sunay şu bilgileri aktardı:

"Teknolojinin gelişmesiyle de birlikte daha iyi cihazlarla çalışabiliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de lazer tedavisi çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Türkiye dünya liderliği pozisyonunu yıllar önce ele geçirdi. Lazer teknoloji ve tedavisinde Türkiye tüm dünyada en iddialı ülkelerden birisidir.?

'YÜZDE 85'İ LAZER TEDAVİSİNE UYGUN'

Lazer tedavisinin uygulanacağı kişilerin 18 yaş üstünde olması gerektiğini anlatan Sunay sözlerine şöyle devam etti:

'Hastanın göz yapısı uygun olmalı. Öncesinde birtakım tetkikler yapılmalıdır. Miyopi ya da yakını görme sorunu nedeniyle gelen hastaların yüzde 85'i lazer tedavisine uygun çıkıyor. Keratokonus göz rahatsızlığında lazer tek başına asla uygulanmaz. Bu hastalıkta kornea güçlendirmek ve kalınlaştırmak için yapılacak kros tedavisiyle beraber kombine edilerek excimer lazer artık günümüzde uygulanabiliyor.'

'HASTA BEŞ GÜN SONRA RAHAT BİR ŞEKİLDE GÖREBİLİYOR'

Sunay, 'Eskiden gözlüğü bırakmak için yapılan lazer tedavisi tek bir cihaz ve teknikle yapılıyordu. Elimizde teknoloji harikası cihazlar var. Bu cihazla hastaların bir kısmına yüzey ablasyon dediğimiz bir tadavi yapıyoruz. Gözü kesmeden, çizmeden ve zar kaldırmadan yapılan bir tedavi gerçekleştiriyoruz. Hastalar acı hissetmeden saniyeler içinde tedavi olabiliyorlar. 5 günden sonra da iyi bir şekilde görmeye başlıyorlar. Yine aynı cihazla başka bir teknikle başka bir hasta grubunu tedavi edebiliyoruz. Gözün en dış kısmından zar kaldırıp lazer yapıyoruz. Bu tedavi sonucunda hasta bir gün sonra gündelik hayata dönebiliyor. Başka bir hasta grubuna da gözün kornea denilen kısmından ince bir kısmından katman çıkarıyoruz. Hastalar bir gün sonra gayet iyi bir şekilde görmeye başlıyorlar' diye konuştu.

'HASTANEMİZ LAZER TEDAVİLERİNİN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ'

Kişinin göz yapısına ve gündelik yaşam ihtiyaçlarına göre modellenebilen teknikler kullanıldığını kaydeden Op. Dr. Ertan Sunay sözlerini şöyle noktaladı:

'Eskiden her bir işlem için ayrı ayrı lazer cihazları kullanılıyordu. Günümüzde tek bir lazer cihazıyla bütün tedavi yöntemleri yapabilir hale geldik. Biz hastane olarak bunu öncülerinden biriyiz. Uygun hastaya uygun teknik kullanılarak yapılan bir lazer tedavisinden sonra hasta gözlükten ömür boyu kurtulabilir. Hasta bir daha gözlük takma ihtiyacı duymaz. Gözü bozuk olan ve gözlükten kurtulmak isteyen hastalar için her zaman bir çözüm var.'

OP. DR. ERTAN SUNAY: HASTA LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA GÖZLÜKTEN ÖMÜR BOYU KURTULABİLİR
OP. DR. ERTAN SUNAY: HASTA LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA GÖZLÜKTEN ÖMÜR BOYU KURTULABİLİR
OP. DR. ERTAN SUNAY: HASTA LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA GÖZLÜKTEN ÖMÜR BOYU KURTULABİLİR
OP. DR. ERTAN SUNAY: HASTA LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA GÖZLÜKTEN ÖMÜR BOYU KURTULABİLİR

Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OP. DR. ERTAN SUNAY: HASTA LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA GÖZLÜKTEN ÖMÜR BOYU KURTULABİLİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: OP. DR. ERTAN SUNAY: HASTA LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA GÖZLÜKTEN ÖMÜR BOYU KURTULABİLİR - Son Dakika
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