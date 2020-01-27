Op. Dr. Feyyaz Çitfçi Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika

Op. Dr. Feyyaz Çiftçi Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Op. Dr. Çiftçi bugün görevine başladı.



Balıkesirspor Başkanlığı ve özel bir hastanede görev yapan Operatör Dr. Feyyaz Çiftçi Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Başkan Hasan Avcı Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Op. Dr. Feyyaz Çitfçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Avcı yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Op. Dr. Feyyaz Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine, Belediyemize ve Altıeylül'lü hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu. Başkan Yardımcısı Op. Dr. Feyyaz Çiftçi'de yaptığı açıklamada 'Bugün itibarı ile göreve başladım. Vatandaşlarımıza hizmet için Başkanım Hasan Avcı'nın davetini kabul ettim. Makam kapım vatandaşlarımıza açık olacak" şeklinde konuştu. - BALIKESİR