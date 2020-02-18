Op. Dr. Fuat Eserol'dan tüp bebek uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Op. Dr. Fuat Eserol'dan tüp bebek uyarısı - Son Dakika

Op. Dr. Fuat Eserol'dan tüp bebek uyarısı

6 saat önce

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fuat Eserol, tüp bebek için en ideal dönemin 23-40 yaş aralığı olduğunu ifade ederek, tedavinin olumlu yanıt vermesi için olabildiğince erken tedaviye başlamanın önemine dikkat çekti.

Op. Dr. Fuat Eserol'dan tüp bebek uyarısı, System.String[]

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fuat Eserol, tüp bebek için en ideal dönemin 23-40 yaş aralığı olduğunu ifade ederek, tedavinin olumlu yanıt vermesi için olabildiğince erken tedaviye başlamanın önemine dikkat çekti. Eserol, doğum kontrol haplarının kesinlikle kısırlığa yol açmadığını da belirterek, bu konudaki endişelerin yersiz olduğunu dile getirdi.


Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İkitelli Batı Bahat Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Kısırlık ve Tüp Bebek Tedavisi' konulu seminerde kadınlarla bir araya gelen Op. Dr. Fuat Eserol, önemli bilgiler verdi. Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere kadınlar büyük ilgi gösterdi.


Aşılama tedavisi 3 kez uygulanabiliyor


Op. Dr. Fuat Eserol, "Sebebi belli olmayan kısırlık vak'alarında tüp bebek öncesinde, 3 sefere kadar aşılama tedavisi denenebilir. Bir yıl süre ile korunmasız cinsel ilişkiye rağmen hamilelik oluşmaması durumunda çiftlerin, tüp bebek merkezine başvurmaları gerekiyor. 35 yaş üstü kadınlarda bu süre 6 ay, 40 yaş üstü kadınlarda ise 3 aya iniyor" dedi.


Kısırlık sebepleri


İnfertilite (kısırlık) sebeplerini sıralayan Eserol, "Kısırlığın pek çok sebebi olabilir. Bunlar başlıklar halinde erkeğe ait sorunlar, yumurtlama sorunları, tüplerle ilgili sorunlar, rahime ait sorunlar ve rahim ağzına ait sorunlar olarak sıralanabilir. Tüp bebek tedavisini üç defa aşılama yapılmasına rağmen gebelik oluşmayan, sperm sayısı aşılama için kabul edilen değerlerin altında olan, erkekler için hiç spermi olmayan, çocuk için kısıtlı zamanı kalmış çiftlere uyguluyoruz. Genç yaşta uygulanan tedaviyle çocuk sahibi olma şansı artıyor" diye konuştu.


Bir kişiye ücretsiz tüp bebek tedavisi


Op. Dr. Eserol, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Semineri izleyen katılımcılar arasında çekilen kur'ayla bir kişiye ücretsiz tüp bebek tedavisi hediye edildi. - İSTANBUL

Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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