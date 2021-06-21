Op. Dr. Hüseyin Kandulu - Liposuction Nedir? - Son Dakika

Liposuction yönteminde inceltme işlemi yapılması planlanan bölgede 1-2 mm'lik küçük kesiler açılır. Açılan bu kesiden çeşitli yöntemler ile dirençli yağların eritilmesi gerçekleştirilir. Parçalanan ve eriyen yağ dokuları, ince kanüller veya enjektör aracılığı ile vakumlama yöntemiyle alınması sağlanır. Lokal anestezi altında uygulanmakta olan ve hastaların kısa bir süre içerisinde iyileştiği bir ameliyat olan liposuction tekniğe bağlı olarak yaklaşık birkaç gün içerisinde işlerine iki hafta içinde de normal etkinliklerine dönebilir. Liposuction uygulamasından sonra hastanın korse giymesi önerilir. Korse hem vücudun liposuction sonrası şekil almasına hem de cildin sıkılaşmasına katkı sağlar.

Op. Dr. Hüseyin Kandulu Kimdir?

Op.Dr.Hüseyin KANDULU , K.K.T.C 'nin Lefkoşa kentinde 1979 yılında doğmuştur. İlköğretimini ve kolej eğitimini K.K.T.C de tamamladıktan sonra 1997-2003 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını almıştır. Kısa süren pratisyen hekimlik döneminin ardından 2005-2010 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini mikrocerrahi alanında ki "Minimal Sütür Tekniği ile Mikrovasküler Anastamoz Uygulamalarında Kitosan'ın Etkisi" isimli tezini sunarak tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde uluslararası hakemli 5 dergide makaleleri yayınlanmıştır.Odaklanmanın getireceği başarıya inanan Dr.KANDULU uzmanlık eğitimini tamamlar tamamlamaz üst eğitimler alarak kendini geliştirmeye devam etmiştir. Estetik Cerrahi alanında ilerlemeye gönlünü eğitim yıllarında vermiş olan Dr KANDULU , ONEP kliniklerinde dünyaca birçok özel cerrahi tekniği ile kabul görmüş Prof. Dr. Onur EROL ile çalışmış ve estetik cerrahi üst eğitim programını tamamlamıştır.

2011-2013 yılları arasında mecburi hizmet görevini Bilecik Devlet hastanesinde birçok başarılı operasyon gerçekleştirerek tamamlamıştır. Bilecik şehrine daha önce yapılmamış birçok operasyonu tanıtan ve kısa sürede binlerce operasyonu başarı ile gerçekleştiren Dr. KANDULU'nun yerel basında halk tarafından ne kadar takdir edilip sevildiği birçok kez yer almıştır.

2013-2015 yılları arasında İstanbul'a dönerek , İstanbul Cerrahi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı'nın başına geçmiştir. Bu dönemde vücut cerrahisi ile ilgili birçok teknolojik yeniliği hastaneye kazandırmış ileri düzey vücut şekillendirme uygulamaları ile ilgili seminerler düzenlemiştir.

Kendi üst eğitimine asla ara vermemiş ve vücut cerrahisine ayrıca odaklanmış olan Dr.KANDULU ileri düzey vücut şekillendirme alanında (Vaser Hi-Def , Vaser Liposuction , Postbariatrik Cerrahi) dünyanın önde gelen isimleri ile İngiltere , Fransa ve Kolombiya ' da çalışmış üst eğitimler almıştır.

2015 yılında İstanbul'da kendi özel kliniğini oluşturan Op.Dr.Hüseyin KANDULU bu yıldan beridir de meslektaşlarına ileri düzey vücut şekillendirme operasyonları ve yüksek volüm yağ transfer teknikleri ile ilgili özel eğitimler vermektedir. 2019 yılı itibari ile ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery ) bünyesinde uluslararası eğitmen olarak görev almaktadır.

2017-2020 yılları arasında Monaco , Paris (3 kez) , Riyad , Dubai(3 kez) , Kuveyt ,Budapeşte ve Atina'da davetli konuşmacı olarak bulunmuş ve meslektaşları ile tecrübelerini paylaşmıştır. Ayrıca İstanbul , Dubai , Doha ve Atina' da gerçekleştirdiği ileri düzey vücut şekillendirme canlı cerrahi eğitimleri ile bu alanda bugüne dek farklı ülkeden 56 cerraha üst eğitim olanağı sağlamış ve sertifika vermiştir. İleri düzey vücut şekillendirme kursları , ileri düzey liposuction teknikleri , ileri düzey ve yüksek volümde yağ transferi ile meme ve kalça şekillendirme, gıdı ve jawline şekillendirme, yüze yağ enjeksiyonu, yağ transferli meme küçültme ve agresif liposakşınlı karın germe ve yağ veya yağ transferli meme implantı ile meme büyütme ameliyatlarını kapsamaktadır.

Liposuction Uygulaması

Bölgesel incelmeyi ve vücut hatlarının daha düzgün hale gelmesini sağlamakta olan liposuction kilo sorunu olmayan ancak bölgesel olarak zayıflamak isteyen kişilerin bölgesel yağlanmalarının giderilmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Liposuction yönteminde fazla olan yağ dokusu vücuttan atılmaktadır ve bu yöntem sayesinde vücuda şekil verilmesi sağlanır. Yağ aldırma yöntemi olarak da bilinen estetik operasyonlardan biri olan liposuction en çok bel, basen, karın, kalça, diz gibi bölgelerde yoğunlaşan bölgesel yağlanmalarda uygulanır.

Vaser Liposuction Kimlere Uygundur?

On sekiz yaşından büyük bireylerde, ciddi sağlık problemleri yaşamayan, normal vücut kitle endeksine sahip, diyet ve spor programına rağmen giderilemeyen bölgesel fazlalıklar için vaser liposucton yöntemi uygundur. Vaser liposuction işlemi yaptırmadan önce kişilerin doktora muayene olması ve doktorun onayını alması gerekir. Liposuction yöntemi, bölgesel zayıflamayı bölgesel incelmeyi sağlamakta olan ve vücudu şekillendiren bir yöntemdir.

Genel anlamda bir obezite veya kilo sorunu yaşayan kişilerin yapması gereken ilk şey bir diyet programı uygulamak ve düzenli spor ile fazla kilolardan kurtulmaları gerekir. Bu süreçten sonra bölgesel yağlar için liposuction yöntemi uygulanabilir. Bununla beraber, genel sağlık problemi iyi olan kişilere liposuction yöntemi yapılması bir sorun teşkil etmez.

Vaser Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Uygulamanın mantığında ultrason kullanılması yatar. Cilt altında yer alan yağ dokusunun hedef alınarak ultrasonik ses dalgası ile sıvılaştırılması sağlanır.Cilt yüzeyinden parçalanan yağ hücreleri ince kanüller yardımıyla ilgili bölgeden çekilir. Yalnızca yağ dokusuna odaklanan vaser liposuction bu sayede önemli dokularda herhangi bir hasar meydana gelmez.

İstenmeyen yağların yoğun bir biçimde biriktiği bölgelere vaser liposuction uygulanabilir. İç bacak, dış bacak, basen bölgesi, diz içleri, sırt, karın, bel, göğüs ve gıdı bu bölgelere örnek olarak gösterilebilir.

Karın Germe Ameliyatı Nedir?

Çeşitli sebeplerle karın bölgesinde yağ ve deri fazlalığı yaşanması, sarkıklık ve bu duruma benzer problemleri olan bireyler için son senelerde tıpta meydana gelen gelişmeler neticesinde karın germe ameliyatı oldukça fazla uygulanır. Karın bölgesindeki gevşeme durumu ve sarkmaların estetik cerrahi yöntemleriyle uygulanmakta olan kolay bir operasyon yardımı ile gerdirilmesi ve ideal bir görünüme ulaştırılması sağlanır. Böylelikle sarkmış olan deri görüntüsü ortadan kaldırılarak fazla yağların alınması sağlanır. Pek çok unsurun etkisiyle karın germe ameliyatı fiyatları değişiklik gösterir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Kişiye yapılan ameliyat yöntemlerine ve alanına göre değişiklik gösteren karın germe ameliyatı tercih edilen hastanede kullanılan ekipmanların teknolojik alt yapısına ve uygulamayı yapan doktorun uzmanlığına göre farklılık gözlenebilir.

Uygulama yapılması planlanan bölgeye lokal anestezi yapıldığı için hasta ağrı hissetmez. Operasyondan sonra ağrıların giderilmesi için yapılması gerekenleri doktor belirleyecektir. Bunun yanında karın germe ameliyatı fiyatları da pek çok faktöre bağlı olarak değişim gösterir.