Op. Dr. İbrahim Akkurt Başhekimliğe Atandı
1 saat önce
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğine Op. Dr. İbrahim Akkurt atandı.
Yozgat Şehir Hastanesi
Başhekimliğine Op. Dr. İbrahim Akkurt
atandı.
Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet
Surel'in, Ankara
Bilkent Şehir Hastanesine yönetici olarak atanmasının ardından boşalan göreve Akkurt getirildi.
Yozgat Şehir Hastanesinde daha önce Başhekim Yardımcılığı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Akkurt, Başhekim Surel'den devraldığı bayrağı daha üst noktalara taşıma gayretinde olacağını bildirdi.
Akkurt, başarıya odaklı Yozgat Şehir Hastanesi'ne daha birçok ilkleri yaşatmak istediğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA
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