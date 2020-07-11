Op. Dr. Kamer: "Gebelikte şeker olursa bebek iri olarak doğabilir" - Son Dakika

Op. Dr. Kamer: "Gebelikte şeker olursa bebek iri olarak doğabilir"

- Op. Dr. Kamer: "Gebelikte şeker olursa bebek iri olarak doğabilir" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Kamer, gebelikte şeker testi yapılmadığında bebeğin iri olarak doğabileceğini belirterek, testin mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.

- Op. Dr. Kamer: "Gebelikte şeker olursa bebek iri olarak doğabilir"

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KONYA - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Kamer, gebelikte şeker testi yapılmadığında bebeğin iri olarak doğabileceğini belirterek, testin mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.

Medova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Kamer, gebelerin 24. hafta civarında kontrole geldiğinde gebelikte şeker testi yapacaklarını söylediklerini ifade etti. Hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde gebelikte şeker testi ile ilgili yanlış anlama söz konusu olduğunu belirten Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Kamer, "Genelde defansif bir savunma gerçekleştiriyorlar ama gebelikte şeker testi yapılması gereken bir testtir. Komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Gebelikte şeker hem anneyi hem bebeği gebelikte ve gebelikten sonra olabilecek tehlikelerden korumak için alınması gereken tedbirlerden birisidir aslında. Öncelikli olarak annede gebelik şekeri varsa, gebelik sırasında kalpte ve böbreklerde sıkıntılar oluşabilmektedir. Gebelik sonrasında da obezite, gebelik sonrası kalıcı şeker gelişimi açısından da öncelikli olarak alınması gereken tedbirlerdendir gebelikteki şeker testi" dedi.

"Bebek iri olarak doğabilir"

Bebek açısından gebelikte şeker olursa, bebeğin iri olarak doğabileceğini aktaran Op. Dr. Aysel Kamer, şekerin gebelikte annenin suyunun çok fazla olmasına ve bunun da bebeğin pozisyon alamamasına neden olduğunu kaydetti. Genelde bu durumun sezaryen oranların artmasıyla sonuçlandığını anlatan Op. Dr. Kamer, "Aynı zamanda normal doğuma zorlanacak olursa o zaman kol takılması yaşanabiliyor, koldaki sinirlerde kalıcı hasara yol açabiliyor. Bebek doğduktan sonra kan şekeri regülasyonunda zorlanma olmakta. Bebekte kalsiyum ve magnezyum eksiklerine neden olup beraberinde kasılmalara sebebiyet verebilmektedir. Biz o yüzden gebelikte 24. ile 28. haftalar arasında şeker testi yapılması taraftarıyız" ifadelerini kullandı.

"Yapılması gereken bir testtir"

İri bebek öyküsü olan annelerde ikiz gebelik görülebileceğini belirten Kamer, şunarı kaydetti: "Kötü komplikasyonlar oluşmuş olan gebeliklerde aynı zamanda ailede şeker olasılığı da varsa biz şeker testini daha erken olarak planlamaktayız. Genelde eskiden 50 gram, arkasından yüksek çıkarsa yüz gram şeker testi şeklinde yapılıyordu. Ama şimdi 75 gram şeker testi şeklinde yapılmaktadır. Aynı zamanda hem tanısı konulup hem de tedavisi planlanabilmektedir 1 seansta. Bunun için de sonuçlarda eğer 2 değerinde yükseklik çıkarsa biz endokrin ya da dahiliye uzmanına yönlendirmekteyiz hastalarımızı. Dünya genelindeki bütün jinekolojik komitelerde, aynı zamanda Sağlık Bakanlığımız tarafından da şeker testinin yapılması konusunda hala öngörü mevcuttur. Şeker testinin yapılması belki 2 saatlik bir işlemdir ama hem sizin hem de bebeğinizin anne karnındaki gelişimi, aynı zamanda doğumdan sonra oluşabilecek komplikasyonlar açısından yapılması gereken bir testtir.

Bebek, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Op. Dr. Kamer: 'Gebelikte şeker olursa bebek iri olarak doğabilir' - Son Dakika
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