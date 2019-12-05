OPEC 177. Olağan Toplantısı Viyana'da başladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantı örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla yaklaşık iki saat geç başlarken, 1983-1988 arasında OPEC Genel Sekreteri olarak görev yapan Dr. Fadhil J. Chalabi için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Venezuela Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez, yaptığı açılış konuşmasında, üç yıl önce küresel petrol piyasasının tehlikeli bir dönemden geçtiğini anımsattı.

Fernandez, 2014-2016 arasında küresel petrol arzının günlük ortalama 5,8 milyon varil arttığını kaydederek, bu dönemde küresel petrol talebinin ise günlük ortalama 4,3 milyon varil seviyesiyle arz miktarının altında kaldığı bilgisini paylaştı.

OPEC'in referans petrol fiyatının Haziran 2014-Ocak 2016 arasında yüzde 80 düşüş kaydettiğine dikkati çeken Fernandez, OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin eylül 2016'dan itibaren OPEC'e destek verdiğini belirtti.

Fernandez, dünya genelinde ticaret sorunları, jeopolitik problemlerin ve arz güvenliğindeki aksamaların küresel petrol piyasasındaki sorunlardan bazıları olduğuna işaret ederek, gelecek yıl küresel ekonominin yüzde 3 büyüme kaydetmesinin ve dünya genelinde toplam petrol talebinin ise ilk defa günlük ortalama 100 milyon varilin üstüne çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

İklim değişikliğinin önüne geçmek için, petrol piyasasındaki aktörlerin teknoloji ve inovasyonla emisyonları düşürmek için çaba harcadığını vurgulayan Fernandez, OPEC ülkelerinin Paris Anlaşmasını da desteklediğinin altını çizdi.

Fernandez, "Egemen bir ülkenin ekonomisine saldırmak için petrolün silah olarak kullanılması üzücü. Benim ülkem ilk elden bu tür alçak uygulamaları tecrübe etti. Petrol piyasasının bu şekilde kullanılmasını şiddetli şekilde karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmasın ardından basın mensuplarına OPEC üyesi ülkelerin bakanlarına soru sorulmasına izin verilmezken, bakanlar basına kapalı olarak görüşmelere başladı.