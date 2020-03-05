OPEC 178. Olağanüstü Toplantısı Viyana'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OPEC 178. Olağanüstü Toplantısı Viyana'da başladı - Son Dakika Ekonomi

OPEC 178. Olağanüstü Toplantısı Viyana'da başladı

6 saat önce

Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC) 178. Olağanüstü Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

OPEC 178. Olağanüstü Toplantısı Viyana'da başladı, System.String[]

Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC) 178. Olağanüstü Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantı örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla başlarken, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık görevlileri tarafından girişlerde bakanlar da dahil her ülkenin delegasyon üyelerinin vücut ısıları ölçüldü.

Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab, yaptığı açılış konuşmasında, 2016'da OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında varılan İşbirliği Bildirisiyle petrol üretiminde kesintiye gidilmesinin, üretici, tedarikçi ve genel piyasalar açısından çok önemli bir adım olduğunu anımsatarak, bu kararın petrol piyasalarındaki istikrar için 45 yıldır örgütün nasıl çalıştığının en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

"Kovid-19 petrol talebini olumsuz etkiledi"

Arkab, geçen aralık ayında OPEC ve OPEC dışı ülkelerle varılan petrol üretiminin düşürülmesi kararının, piyasaları olumlu etkilemek için alındığını kaydederek, "Bununla beraber, Kovid-19'un ortaya çıkmasıyla, virüsün özellikle 2020'nin birinci ve ikinci çeyreğindeki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve petrol talebi beklentileri üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olduğu dönemde bulunuyoruz." dedi.

Petrol piyasalarını etkileyen bu tür kritik sorunların herhangi bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir durum olmadığına dikkati çeken Arkab, "Karmaşık zorluklar, iş birliği ve birlikte hareket etmeyi gerektirir. Bu nedenle, İşbirliği Bildirisi'ne taraf müttefiklerimiz bu zor zamanda Çin'deki dostlarımız ve ortaklarımızla yakın temas halindeydi." diye konuştu.

Geçen aralık ayında OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu OPEC artı ülkeleri, günlük petrol üretiminin 1,7 milyon varil düşürülmesi kararı almış, buna ek olarak Suudi Arabistan gönüllü olarak günlük 400 bin varil üretimde kesinti yapacağını açıklamıştı.

Viyana, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı Altının kilogramı 322 bin 850 liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OPEC 178. Olağanüstü Toplantısı Viyana'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]