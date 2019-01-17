Son Dakika Haberleri: Opec: 2019'da Petrol Talebi Günlük 1.29 Milyon Varil Artacak

Opec: 2019'da Petrol Talebi Günlük 1.29 Milyon Varil Artacak

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yayınladığı son aylık petrol raporuna göre, küresel petrol talebi, 2019 yılında günlük 1.29 milyon varil artışla, 100.08 milyon varile ulaşacak.

Opec: 2019'da Petrol Talebi Günlük 1.29 Milyon Varil Artacak, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yayınladığı son aylık petrol raporuna göre, küresel petrol talebi, 2019 yılında günlük 1.29 milyon varil artışla, 100.08 milyon varile ulaşacak.

OPEC raporuna göre, artış Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi olmayan ülkeler, Hindistan, Çin ve OECD üyesi Amerika ülkeleri tarafından desteklenecek.

OPEC üyesi olmayan ülkelerin günlük üretimlerinin, 2019 yılında günlük 60 bin varil kadar düşeceği ve günlük toplam üretimin günlük 2.1 milyon varil olacağı öngörüldü.

Büyümenin çoğunlukla ABD, Brezilya, Rusya ve İngiltere'den gelmesi bekleniyor. Meksika ve Norveç en büyük düşüşleri yaşıyor. OECD üyesi olmayan ülkelerin, günlük 1.04 milyon varillik talep artışının OECD ülkelerinin günlük 0.25 milyon varillik talebine göre baskın çıkacağı tahmin edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Opec, Ekonomi
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