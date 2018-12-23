Son Dakika Haberleri: "OPEC, 2019'dan itibaren petrol üretimini yüzde 3 azaltacak"

"OPEC, 2019'dan itibaren petrol üretimini yüzde 3 azaltacak"

2 saat önce

BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, "2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak.

BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, "2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:53 

Opec, Ekonomi
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