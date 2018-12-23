"OPEC, 2019'dan itibaren petrol üretimini yüzde 3 azaltacak"
2 saat önce
BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, "2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak.
BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, "2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:53
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