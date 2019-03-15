Son Dakika Haberleri: Opec 2019 Yılı Küresel Ham Petrol Talebi Öngörüsünü Düşürdü

Opec 2019 Yılı Küresel Ham Petrol Talebi Öngörüsünü Düşürdü

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), rakiplerinin üretimi artırması nedeniyle, bu yıl için OPEC'in ürettiği ham petrole yönelik küresel talep öngörüsünü düşürdü.

Opec 2019 Yılı Küresel Ham Petrol Talebi Öngörüsünü Düşürdü, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), rakiplerinin üretimi artırması nedeniyle, bu yıl için OPEC'in ürettiği ham petrole yönelik küresel talep öngörüsünü düşürdü.

OPEC aylık raporunda, OPEC'ten 2019 ham petrol talebinin ortalama günlük 30.46 milyon varil olacağını belirtti. Mevcut üretim seviyesinin altında olan bu rakam ayrıca geçen ay açıklanan öngörünün günde 130,000 varil altında bulunuyor.

OPEC, Rusya ve OPEC+ olarak bilinen OPEC üyesi olmayan üreticiler, arz fazlasını önlemek için 1 Ocak'tan itibaren üretimi günde 1.2 milyon varil düşürme konusunda anlaşmıştı. Üretim kesintilerinin başlangıçta altı ay sürmesi öngörülüyor.

OPEC raporunda, "Petrol talebinin 2019 yılında ılımlı bir oranda artması beklenirken, talep bu yıl için OPEC dışı arz tahmininde beklenen güçlü büyümenin altında kalmaya devam ediyor" denildi ve eklendi:

"Bu, dengesizliğin tekrar oluşmasından kaçınmak ve 2019'da petrol piyasasının istikrarını desteklemeye devam etmek için üretime katılan tüm ülkelerin ortak sorumluluğunu vurguluyor."

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan ülkelerin petrol kısıntısına ilişkin kararın görüşülmesi için Nisan toplantısının erken olduğunu söyledi ve Haziran'a işaret etti. Falih'e göre, üretim kısıntısı anlaşmasının devam edip etmeyeceğine ise 25-26 Haziran'da yapılacak toplantıda karar verilecek.

OPEC ve Rusya öncülüğündeki OPEC üyesi olmayan üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri 17-18 Nisan'da Viyana'da bir araya gelecekler ve üretim kısıntısı anlaşmasının uygulamaya geçirilmesinde gelinen noktayı gözden geçirecekler. - İstabul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:44 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Opec, Ekonomi
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