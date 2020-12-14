OPEC 2020 dünya petrol talebi öngörüsünü hafif düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Aralık ayı raporunda, dünya petrol talebindeki düşüş öngörüsünü, önceki öngörüsünden hafif indirimle günde ortalama 9.77 milyon varile indirdi. OPEC'in Kasım ayı raporunda, 2020 dünya petrol talebinde düşüş öngörüsü günlük ortalama 9.75 milyon varil düzeyindeydi.

OPEC 2021 yılı dünya petrol talebi öngörüsünü de, Covid-19 pandemisinde yeni evrelerin ortaya çıkmasına bağlı olarak günde ortalama 350,000 varil düşürdü. OPEC'in önceki raporunda, 2021 yılında günlük petrol talebinin ortalama 6.25 milyon varil yükselmesi öngörülüyordu.