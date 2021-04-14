Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılına ilişkin günlük ortalama petrol talebi artışı öngörüsünü, önceki öngörüsünden günde ortalama 100,000 varil artışla, 6.0 milyon varile yükseltmesi ve ABD'de petrol stoklarının beklenenden daha çok azaldığını gösteren verinin ardından petrol fiyatları yükseldi ve gösterge Brent'in varil fiyatı 64 doları aştı.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak doların gerilemesiyle yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

OPEC'in Aylık Petrol Piyasaları Raporu'nda, öngörüdeki artışın; yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentisinin yanında, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin ağırlığını oluşturduğu ülkelerde uygulamaya koyulan ek destek önlemleri, pandemi bağlantılı sınırlamaların azaltılması ve kitlesel aşı uygulamaları kaynaklı olduğu vurgulandı.OPEC'in raporunda ayrıca, çoğunluğu Avrupa'daki OECD ülkeleri olmak üzere, yaygın olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, yılın ilk yarısına ilişkin talep öngörülerinin bir miktar indirileceği de vurgulandı. OPEC'e göre 2021 yılında küresel petrol talebi günde ortalama 96.5 milyon varil düzeyinde olacak.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.58 artışla 64.33 dolar,Batı Teksas yüzde 0.40 artışla 60.75 dolar,altın yüzde 0.14 düşüşle 1,742.95 dolar,gümüş yüzde 0.07 artışla 25.36 dolar,bakır yüzde 0.26 artışla 8.895.00 dolar,platin yüzde 0.85 artışla 1,169.50 dolar,paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,689.40 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 752 liraya, Cumhuriyet altını da 2,997 liraya geriledi.İş Yatırım'ın bülteninde de, "Güne 1745 dolar seviyesinden başlayan spot altında, ABD tahvillerindeki gerileme ve dolardaki değer kaybı sonrasında alımlar hızlandı ve günü yüzde 0.72 değer kazanarak 1745 dolar seviyesinden sonlandırdı" denildi ve eklendi: "Güne 24.82 dolar seviyesinde başlayan spot gümüş ise altındaki harekete paralel olarak düşen faizler ve açıklanan enflasyon verileri sonrasında 25.50 dolar seviyelerine yükseldi ve günü yüzde 2.19 değer kazanarak sonlandırdı. Londra Metal Borsası (LME) metallerinin hemen hepsinde ise pozitif seyir hakimdi. Bakır yüzde 0.43 ve Nikel yüzde 0.17 değer kazanarak günü sonlandırdı. Mayıs vadeli WTI (Batı Teksas) petrol, yüzde 0.80 değer kazanarak günü 60.18 dolar seviyesinden kapatırken, Haziran vadeli Brent petrol yüzde 0.62 yükselerek 63.67 dolar seviyesinden alıcı buldu."

Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altında Nisan vadeli kontratın yüzde 0.80 yükselişle 1.747,10 düzeyinde tamamladığına işaret edilerek, "Dün gelen ABD enflasyonunda keskin bir yükseliş gösteren veriler, altına yönelik talebi enflasyon koruması olarak destekledikten ve verinin dolar üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle dün altın fiyatları bir haftanın daha düşük seviyesinden yükseldi" diye anımsatıldı.