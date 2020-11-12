OPEC 2021 talep artış öngörüsünü 300,000 varil düşürdü - Son Dakika

OPEC 2021 talep artış öngörüsünü 300,000 varil düşürdü

12.11.2020 08:53
OPEC 2021 talep artış öngörüsünü 300,000 varil düşürdü, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin petrol talebi artış öngörüsünü, önceki öngörüsünden 300,000 varil düşüşle, günde 6.25 milyon varil düzeyine çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin petrol talebi artış öngörüsünü, önceki öngörüsünden 300,000 varil düşüşle, günde 6.25 milyon varil düzeyine çekti.

OPEC'in aylık raporunda, birçok ülkede Covid-19 pandemisine bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, 2020 yılı küresel petrol talebinin, günde ortalama 9.75 milyon varil düşeceği öngörüldü.

OPEC, Meksika Körfezi'ndeki üretim kesintileri nedeniyle 2020 için OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol arzı büyüme öngörüsünü, bir önceki ayın değerlendirmesine göre yalnızca günde 6,000 varil düzeyinde artırdı. OPEC raporunda, 2021 için Umman'dan gelecek yıl beklenen daha yüksek üretim nedeniyle, toplam üretimin günde ortalama 950,000 varil artmasının beklendiği belirtildi.


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Koronavirüs, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi OPEC 2021 talep artış öngörüsünü 300,000 varil düşürdü - Son Dakika Ekonomi


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