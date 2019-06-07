'OPEC anlaşması uzayacak' sinyali
27 dakika önce
Suudi Bakan Halid el-Falih, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim" dedi.
Suudi Bakan Halid el-Falih, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:48
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