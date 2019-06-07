Son Dakika Haberleri: 'OPEC anlaşması uzayacak' sinyali
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'OPEC anlaşması uzayacak' sinyali

27 dakika önce

Suudi Bakan Halid el-Falih, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim" dedi.

'OPEC anlaşması uzayacak' sinyali, System.String[]
Suudi Bakan Halid el-Falih, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:48 
Ekonomi
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